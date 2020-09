Patrimonia : Lyon, capitale de la gestion de patrimoine

L’édition 2020 de Patrimonia se tiendra à Lyon les 1er et 2 octobre prochain. Toutes les conditions sont réunies pour que ce rendez-vous incontournable de la gestion de patrimoine ait lieu : quelques 180 partenaires exposants investiront le Centre des Congrès, les principales associations professionnelles – Anacofi, CNCEF, la Compagnie des CGP, l’AFG, l’AFFO – seront présentes et les équipes de la convention ont construit et validé le dispositif sanitaire avec la Préfecture et l’Agence régionale de santé afin d’intégrer notamment les nouvelles règles de fréquentation des événements accueillant du public.

Formation et networking



Les participants seront là. Ils ont déjà manifesté leur envie de participer à Patrimonia en s’inscrivant nombreux aux quelques 27 sessions de formation validantes offertes cette année. En sachant que les inscriptions à la convention sont gratuites pour les abonnés de l’Argus de l’assurance et les adhérents d’associations professionnelles. Nouveauté de cette édition 2020, la mise à disposition d’un outil digital de networking permettra aux congressistes de planifier leurs rendez-vous commerciaux et de prolonger les échanges jusqu’au 9 octobre. Sortie du PER, épargne abondante, décollecte de l’assurance vie, lancement de nouveaux produits, taux d’intérêts toujours aussi bas… les sujets ne manquent pas.

Ce n’est pas le seul changement pour ce Patrimonia 2020 qui sera ouvert par une allocution vidéo du gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau Toutes les prises de paroles seront filmées, les quatre conférences plénières comme les ateliers. Et tout sera retransmis en direct sur le site de Patrimonia, un vrai service pour ceux qui ne pourraient pas se rendre au salon et souhaiteraient bénéficier de la qualité du programme.

Impossible de tout détailler, mais on pourra citer la conférence sur l’émergence des nouveaux risques, celle sur les régulateurs face à la crise réunissant les représentants de l’AMF, de l’ACP et du Trésor ou encore celle sur le nouveau capitalisme avec le philosophe André Comte-Sponville, Anne-Laure Kiechel, conseillère économique, associée fondateur de Global Sovereign Advisory et Virginie Raisson Victor, chercheur en relations internationales, géopolitique et prospectiv.