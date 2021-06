Placement Direct dématérialise la souscription de deux contrats

Raphaële Karayan |

Kapital-direct et PER Placement-direct sont désormais ouverts à la souscription en ligne, qui séduit déjà plus de 90% des clients du contrat phare du site.

Quand on parle de souscription en ligne de contrats d’assurance vie, les courtiers web sont à l’avant-garde. Illustration avec Placement-Direct, qui ouvre le contrat Kapital-direct, assuré par Generali Vie, et le PER [...]