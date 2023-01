Le transfert externe des contrats d'assurance vie adopté au Sénat

Après leur rapport intitulé « La protection des épargnants : payer moins et gagner plus » dévoilé en octobre 2021, les sénateurs LR Jean-François Husson et Albéric de Montgolfier sont passés à l’action. Ils ont en effet déposé une proposition de loi visant à mettre en œuvre plusieurs des propositions retenues dans le rapport. Au menu : frais sur les produits d’investissements, promotion des supports indiciels peu chargés en frais et surtout, la transférabilité externe des contrats d’assurance vie, disposition qui inquiète au plus haut point France Assureurs. Ce matin, la commission des finances du Sénat s’est penchée sur cette proposition de loi et plusieurs amendements ont été votés.

Cet article est réservé aux abonnés L'Argus de l'assurance Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]