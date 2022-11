Épargne salariale : les PME se lancent

De plus en plus de petites et moyennes entreprises mettent en place des dispositifs d'épargne salariale, selon les derniers chiffres de l'AFG.

La collecte nette de l’épargne salariale et de la retraite collective atteint des chiffres inégalés à 4,7 Mds€ (+50 % sur un an). Un chiffre notamment porté par un intérêt croissant des PME qui s’équipent de plus en plus, soucieuses d’attirer et de fidéliser leurs collaborateurs.