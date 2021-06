Les meilleures solutions pour gérer les paiements en ligne

Au premier trimestre 2020, 78,3 % des Français réalisaient un achat via Internet (source : Fevad, communiqué du 28 mai 2020). Cette tendance toujours plus forte nécessite de la part des commerçants d'investir le marché du virtuel. Pour assurer des transactions sécurisées, il existe plusieurs solutions de gestion des paiements en ligne.

Les banques proposent des offres polyvalentes et très sûres

Spécialisées dans les transactions financières, les banques se placent comme des concurrentes sérieuses sur le marché des paiements en ligne. Elles mettent à disposition des e-commerçants des solutions polyvalentes, fonctionnelles et parfaitement sécurisées.

Parmi les avantages proposés dans les solutions d'e-transactions bancaires, vous pouvez notamment retrouver :

la possibilité de payer en plusieurs fois par carte bancaire ;

la création d'un lien de paiement unique et infalsifiable par mail ou SMS ;

l'encaissement sécurisé sans devoir récolter les données des clients ;

la variété de solution de paiement offerte ;

la possibilité d'un accompagnement par un conseiller ;

la mise à disposition d'un logiciel de gestion ;

la compatibilité de la solution de paiement avec de nombreuses plateformes ;

le paiement en un seul clic ;

la facilité d'intégration du module sur une page ou un site web

.

Les transactions validées par les banques inspirent confiance aux internautes. Les risques de piratage ou d'usurpation d'identité sont en effet très réduits par ce biais. Elles renforcent aussi la crédibilité du site de e-commerce.

Les plateformes de paiement en ligne évitent le partage de données sensibles

Elles se nomment PayPal, PayLib, Google Wallet ou encore AliPay. Ces plateformes sans contrat VAD, utilisées dans une large part des transactions virtuelles, offrent un sérieux avantage. Elles évitent à l'utilisateur de communiquer ses données bancaires au site commerçant. Le client doit en revanche se créer un compte, lié à un compte bancaire établi en France. Celui-ci alimente alors le portefeuille lors des achats en ligne.

Ces plateformes proposent parfois des garanties étendues. En cas de commande non reçue, le client pourra par exemple se retourner plus facilement contre le commerçant et obtenir un remboursement rapide. Cependant, il est conseillé de rester vigilant et de bien surveiller l'aboutissement de chaque paiement. Les risques de fraude ne sont pas écartés.

Face à la diversité des plateformes, réfléchissez bien aux solutions les plus intéressantes pour vous si vous choisissez cette option de gestion. Vous pouvez notamment comparer les pourcentages prélevés sur les transactions et le nombre d'utilisateurs recensés dans votre domaine.

Les solutions de paiement full-service assurent toutes les transactions

Plus onéreuses que les autres solutions, les plateformes de paiement en full-service avec VAD gèrent l'intégralité des transactions. Lorsque le client clique sur le lien, il est redirigé vers le serveur dédié. La plateforme full-service vérifie l'autorisation de la banque débitrice avant de valider l'achat. C'est un bon moyen de se prémunir contre les impayés.

Si vous voulez déléguer au maximum toute la partie paiement de vos opérations, l'offre full-service s'avère intéressante. En dehors du contrat souscrit, vous ne payez pas de commissions contrairement aux plateformes classiques de paiement en ligne.

Du fait de l'engagement requis et de son coût, la plateforme full-service concerne surtout les commerçants ayant de gros volumes de ventes.

Entre les banques, les plateformes de paiement et les solutions full-service, à vous de choisir le système de gestion des paiements en ligne qui vous conviendra le mieux.