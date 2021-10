Partenariat : Malakoff Humanis en négociation exclusive avec Sienna IM

C’est pour « faire émerger un leader de l’épargne en France » que le groupe de protection sociale et le gestionnaire de fonds Sienna Investment Managers sont en cours de négociation.

Avec la loi Pacte et l'avènement du Plan épargne retraite (PER), les rapprochements entre le monde de l'assurance et celui de la gestion d'actifs se multiplient. Le dernier en date est celui, encore en [...]