Premium signe une nouvelle acquisition

Avec cette prise de participation au sein d’un nouveau cabinet de CGP, le courtier poursuit sa stratégie de croissance externe et s’ouvre à une nouvelle typologie de clientèle : les institutionnels.

Rien n’arrête plus le Groupe Premium, qui annonce une nouvelle acquisition dans le domaine de la gestion de patrimoine. Le spécialiste du courtage franchit ainsi une étape supplémentaire dans son ambition de voir la branche CGP représenter à terme un tiers de son chiffre d’affaires, le reste relevant des activités historiques du groupe à savoir le courtage de produits retraite et assurance vie et la gestion d’actifs.

[...]