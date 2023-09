Classement épargne retraite, l'édition 2023

Pas de changement pour le trio de tête de notre classement épargne retraite, mais ce dernier reste instable. En effet, malgré un recul marqué en collective, Axa conserve la première place devant Crédit agricole assurances et Swiss Life. Ce sont surtout les rangs suivants qui bougent, avec BNP Paribas Cardif qui passe de la 8e à la 5e place, alors que Société générale assurances parcourt le chemin inverse. Cela dit, le classement n'a toujours pas digéré la loi Pacte et la création du PER. Les différences dans la comptabilité des transferts internes sont sources de rupture d'une année à l'autre.