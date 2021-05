Epargne : Matmut lance un PERin avec BNP Paribas Cardif

C’est un virage dans la stratégie du groupe Matmut. Le mutualiste, qui a rompu son partenariat avec Mutavie, la filiale de la Macif, révélait l’Argus en février, renouvelle sa gamme de produits d’épargne grâce à un nouveau partenaire BNP Paribas Cardif. Après le lancement de deux produits d’assurance vie, l’un tourné vers la clientèle patrimoniale distribué via sa nouvelle structure Matmut Patrimoine (qui travaille avec des intermédiaires et des CGP), et l’un destiné au grand public en phase de test dans son réseau d’agences, Matmut s’attaque au marché de l’épargne retraite.

