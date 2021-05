Epargne retraite : Epsor lève 20 millions d’euros

Raphaële Karayan |

Epsor épargne salariale

Benjamin Pedrini et Julien Niquet, cofondateurs d'Epsor. © Epsor

La fintech française vient de boucler son plus gros tour de table, dans le but d’accélérer sa collecte auprès des grands comptes et de renforcer son offre.

La société Epsor, fondée en 2017 par Julien Niquet et Benjamin Pedrini et spécialisée en épargne salariale et retraite, annonce une levée de fonds de 20 M€, menée par Gaia Capital Partners. Le fonds anglais Augmentum [...]