Épargne retraite : la retraite collective à l'épreuve de la crise

L’année 2020 s’est écrite entre parenthèses pour les PER d’entreprise et les articles 39, mais elle a été sauvée par l’épargne salariale, dont se saisissent les assureurs. La crise sanitaire et la mise à l’arrêt de la réforme des retraites ont engendré un fort attentisme dans les entreprises, qui ont remis à plus tard les négociations collectives sur la protection sociale. Tout indique que la reprise va s’accompagner d’une grande remise à plat des politiques d’avantages sociaux.