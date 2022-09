FAR PER AGIPI : ce qu'il faut savoir sur le contrat

À qui s'adresse-t-il ?

Que vous soyez salarié ou travailleur indépendant, vous pouvez adhérer au contrat FAR PER d’AGIPI en y transférant si vous le souhaitez l’ensemble de vos contrats de retraite supplémentaire, que ceux-ci soient individuels (PERP, Madelin), relevant de l’épargne salariale (Perco) ou qu’il s’agisse de contrats de retraite d’entreprise à caractère obligatoire (article 83 dès lors qu’il n’y a plus d’obligation d’y adhérer).

Des versements à votre rythme et selon vos convictions

Plan d’épargne retraite assurance individuelle, le FAR PER d'AGIPI est un produit qui permet de placer de l’argent à long terme afin de se constituer un complément de ressources au moment de la retraite.

Ce contrat donne la possibilité à chacun d’avoir la main sur le rythme de son investissement en décidant à la fois du montant et de la périodicité des versements (réguliers ou occasionnels).

Si vous le souhaitez, il peut même devenir l’outil idéal pour affirmer vos convictions en faveur de la défense de la planète. Pionnière de la finance durable et engagée dans plusieurs actions ayant un impact sur l’environnement, AGIPI propose, quel que soit le mode de gestion retenu (gestion pilotée, « clés en main » ou libre), d’investir en accord avec vos valeurs.

Première à avoir été lancée en France en 2017 par AGIPI, la gestion pilotée ESG de votre épargne permet aux experts financiers de représenter au mieux votre engagement sur les marchés.

En votre nom et en fonction de votre profil, de votre sensibilité au risque et de votre horizon de placement, nos experts des marchés investissent en effet à travers le monde entier dans des entreprises ayant les meilleures pratiques sur les trois piliers de l’ESG :

• l’environnement (gestion des déchets, réduction des émissions de gaz à effet de serre, prévention des risques environnementaux) ;

• le social (prévention des accidents, formation du personnel, respect du droit des employés, dialogue social) ;

• la gouvernance (indépendance du conseil d’administration, indépendance des comités d’audit, droit des actionnaires).

Parmi le vaste choix de supports d’investissement offert par le FAR PER figure également le fonds AGIPI Europ Croissance. À mi-chemin entre le fonds en euros et le support en unités de compte, celui-ci permet de favoriser l’investissement dans l’économie réelle tout en offrant un capital garanti et une espérance de rendement plus intéressante que le fonds en euros à condition de ne pas toucher à cette épargne pendant au moins dix ans.

En 2021, le fonds AGIPI Euro Croissance a affiché une rémunération de 3,10 % net de frais de gestion du contrat et hors prélèvements sociaux.

Un contrat qui peut aussi devenir solidaire et responsable

Enfin, les épargnants qui souhaitent gérer seuls leur épargne tout en contribuant à un monde plus durable peuvent se tourner vers deux autres supports de placement très engagés.

Le premier est l’unité de compte AGIPI Régions Solidaire qui offre la possibilité d’investir dans les régions françaises pour soutenir et renforcer la richesse du tissu économique de proximité. Dans les faits, les entreprises sélectionnées sont des PME, des ETI et des ESUS (entreprises solidaires d’utilité sociale) dont l’objectif vise à soutenir des publics vulnérables, à assurer une cohésion territoriale et à permettre un développement durable.

AGIPI Régions Solidaire bénéficie d’ailleurs du label « Relance » décerné par le Ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance.

L’autre support également disponible est une unité de compte innovante qui permet à la fois de connaître l’empreinte carbone des investissements réalisés tout en permettant d’en compenser une grande partie. Dénommé AGIPI Monde Durable, ce fonds utilise en effet des crédits de carbone émis pour financer le projet de reforestation Kasigau REDD + de Wildlife Works. Au travers de celui-ci, l’épargnant contribue à protéger plus de 250 000 hectares de forêts kényanes très menacées et participe à l’accès aux soins, à l’eau et à l’éducation des populations locales.

Une épargne mobilisée et mobilisable

Dans le cas où un épargnant devrait faire face à un aléa de la vie (décès du conjoint, invalidité, surendettement, expiration des droits au chômage, cessation d’activité non salariée), il lui sera toujours possible de débloquer l’épargne constituée jusque-là. À noter aussi qu’en cas de décès du titulaire, une garantie plancher s’applique et le montant de votre compte retraite est au moins égal au cumul des versements effectués nets de frais et majoré des intérêts générés sur le fonds en euros.

Ceux qui conserveront leur plan d’épargne jusqu’à l’âge légal du départ en retraite ou jusqu’à la liquidation de leurs droits auront de leur côté le choix entre trois possibilités de sortie : une rente (avec ou sans réversion, annuités garanties, paliers, etc.), un capital ou un mélange des deux.

Une démarche saluée par de nombreux prix



Dès son lancement, les avis de la presse financière sur le FAR PER d’AGIPI ont été très positifs. Il a ainsi reçu le Label Sélection Premium « PER Individuel » 2020-2021 du site Good Value For Money et le Top d’Or PER 2021 du site Tous sur mes Finances. À cela s’ajoutent un Trophée d’Or 2021 du magazine Le Revenu et un Oscar 2021 décerné par le magazine Gestion de Fortune au titre de meilleur contrat PER individuel proposé par une association. Dès son lancement, les avis de la presse financière sur le FAR PER d’AGIPI ont été très positifs. Il a ainsi reçu le Label Sélection Premium « PER Individuel » 2020-2021 du site Good Value For Money et le Top d’Or PER 2021 du site Tous sur mes Finances. À cela s’ajoutent un Trophée d’Or 2021 du magazine Le Revenu et un Oscar 2021 décerné par le magazine Gestion de Fortune au titre de meilleur contrat PER individuel proposé par une association.



Contenu proposé par AGIPI