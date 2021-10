Frais des PER : l'assurance se défend (Réavie 2021)

Lors de la traditionnelle tribune des présidents à Réavie 2021, les présidents des trois fédérations de l'assurance (CTip, FFA et FNMF) ont pour la première fois réagi aux déclarations de ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, sur les frais de gestion du plan épargne retraire (PER). Lors d’un point presse fin septembre, ce dernier avait demandé avec insistance au monde de l’assurance d’instaurer un accord de place sur le PER. Le but : garantir une meilleure transparence des frais de gestion.

