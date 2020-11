Le PERIN fait décoller l’épargne retraite individuelle

Selon les projections de la direction des études de BPCE, le nombre de PER individuels souscrits cette année pourrait être dix fois plus important que le nombre de Perp enregistrés les années précédentes.

A fin septembre 2020, c’est-à-dire un an pile après le lancement du plan épargne retraite (PER), le nombre de PER individuels s’établit à 294 000 selon les chiffres de la [...]