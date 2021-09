Retraite : les Français, inquiets, épargnent plus et plus jeunes

Sybille Vié |

Groupama présentait hier les résultats de son baromètre Odoxa sur les Français et leur retraite. Une étude qui met en lumière la prise de conscience de l’importance à préparer financièrement sa retraite de plus en plus tôt.

« Les Français se préparent beaucoup à la retraite, de plus en plus et de plus en plus tôt », résume Gaël Sliman, cofondateur et président d’Odoxa. [...]