Gestion des risques : Generali France lance une nouvelle plateforme

La compagnie est à l’origine d’une joint-venture développant une offre inédite de maîtrise et de prévention des risques industriels.

Generali France s’est associé aux groupes Apave et Comforth Karoo, respectivement spécialistes de l’inspection des risques et de la transformation digitale des organisations via Salesforce, autour d’une joint-venture développant la plateforme « RiskCare ».

[...]