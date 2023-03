Maif : soutient ses salariés sapeurs-pompiers volontaires

« Alors qu’ils représentent jusqu’à 80% des effectifs de certains services départementaux d’incendie et de secours […] Maif apporte son soutien aux sapeurs-pompiers volontaires à travers des conventions nationales conclues avec la direction générale de la Sécurité civile et de la gestion des crises du ministère de l'Intérieur et des outre-mer », indique la Maif le 20 mars, dans un communiqué

A lire aussi Mécénat de compétences : Les engagements de Klesia

Cet article est réservé aux abonnés L'Argus de l'assurance Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]