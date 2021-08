Rencontres du Medef : la fin du « quoi qu’il en coûte » et la transition écologique au cœur des débats

« Le quoi qu’il en coûte, c’est fini » : lors de la Réunion des entrepreneurs de France (REF) 2021 organisée par le Medef, le ministre de l’économie Bruno Le Maire a annoncé la fin de l’aide publique de masse déployée pour soutenir les entreprises depuis qu’a éclaté la crise sanitaire et économique. Place, désormais, au « sur-mesure » pour les secteurs d’activité les plus en difficultés : la restauration, la culture, l’événementiel. Des secteurs pour lesquels le ministre avait obtenu, en décembre dernier, que les assureurs gèlent les primes d’assurance multirisque professionnelle. Deuxième fédération professionnelle du Medef, la Fédération française de l’assurance était elle aussi au rendez-vous de ces rencontres annuelles. Outre les nombreux acteurs de la protection sociale, Malakoff Humanis partenaire de l’événement, AG2R La Mondiale, Klésia, Apicil, on a pu entendre quelques assureurs s’exprimer à la tribune.

