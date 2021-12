Ce qui différencie Edmond de Rothschild AM en matière d’ESG

Les valeurs de la famille Rothschild

L’investissement responsable s’inscrit dans l’ADN de notre gestion : indépendante, active, fondamentale et de conviction. Gage de meilleur pilotage des risques mais également créatrice de valeur sur le long terme, cette expertise reflète les valeurs de la famille Rothschild.

Edmond de Rothschild Asset Management se distingue de ses concurrents par son approche pionnière qui consiste à offrir des placements performants et innovants dans le domaine des actifs liquides et illiquides. Nos investissements soutiennent le développement d’entreprises vertueuses, tout en préservant l’intérêt des générations futures. Nos équipes ont pour objectif d’apporter des changements positifs et directs à la société et au monde dans lequel nous vivons.

Une démarche d’amélioration continue

Du côté des actifs liquides, nous avons fait le choix, et ce dès 2010, de nous engager auprès des Principes pour l’Investissement Responsable des Nations Unies (UN PRI), s’inscrivant dans une démarche d’amélioration continue. Par ailleurs, nous avons opté dès l’origine pour l’approche Best-in-universe, longtemps très minoritaire. Et dès 2011, nous avons développé un modèle propriétaire d’analyse et de notation ESG, EdR BUILD, qui permet à notre équipe Investissement Responsable d’exprimer des convictions extra-financières sur la base de ses propres analyses.

Du côté des actifs réels, nous avons aussi pris très tôt de nombreuses initiatives. Dans le private equity, nos activités contribuent par exemple à 13 objectifs de développement durable des Nations Unies. En dette d’infrastructure, nous avons été il y a 4 ans parmi les premiers à intégrer des critères ESG dans notre processus d'investissement. Au sein du métier immobilier, nos équipes bâtissent – au sens littéral du terme – de manière durable le monde d’aujourd’hui et de demain.

Marie Jacot-Cardoen, Global Head of Distribution chez Edmond de Rothschild Asset Management, partage avec vous lecteurs ce qui nous différencie en matière d’ESG. Elle livre les thématiques d’avenir mises à l’honneur, telles que la transition énergétique ou le capital humain, et donne quelques exemples très concrets, reflétant l’impact de nos stratégies sur l’économie réelle.

