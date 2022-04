Climat, inclusion, transition agricole : Crédit agricole Assurances précise ses objectifs

« Le 1er décembre 2021, Crédit agricole a dévoilé son projet sociétal autour de trois piliers. Nous allons les décliner au sein du pôle assurance et ce, à trois niveaux : en tant qu’assureur, investisseur et entreprise responsables », a annoncé Philippe Dumont, directeur général de Crédit agricole Assurances ce 28 avril à l’occasion de la présentation des engagements du groupe en faveur du climat, de l’inclusion et des transitions agricole et agro-alimentaire.

[...]