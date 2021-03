Climat : Swiss Re est le premier réassureur à exclure totalement le charbon de ses couvertures

Le secteur de l'assurance a fait des efforts considérables pour réduire l'exposition de ses portefeuilles d'investissements au charbon. En revanche, les industries polluantes et génératrices de gaz à effet de serre continuent largement à être (ré)assurées.

C’est un énorme pas que vient de franchir Swiss Re en matière de lutte contre le changement climatique. Le premier réassureur mondial annonce une sortie totale du charbon dans ses portefeuilles d’assurance et ses traités de réassurance dès 2030 dans les pays de l’OCDE (Organisation pour la coopération et le développement économique) et dans le reste du monde en 2040. Une première mondiale, saluée notamment par l’ONG Les Amis de la Terre qui exhorte les autres réassureurs, au premier rang desquels SCOR, à emprunter la même voie.

[...]