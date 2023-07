Conjuguer prévention, innovation et durabilité pour faire face aux nouveaux risques d’entreprise

En France, il y a chaque jour 60 000 accidents industriels, dont une vingtaine d’incendies ! Pourtant, après analyse, 48% de sinistres graves seraient faciles à éviter. C’est ce constat sans appel qui a réuni Apave acteur incontournable de la maitrise des risques, Generali France assureur responsable et engagé pour la protection du patrimoine industriel, et Comforth Easyfront, premier intégrateur Salesforce en France et spécialiste de la transformation digitale des entreprises pour s’associer et trouver des solutions pour réduire les risques industriels. Cette alliance a donné naissance à une co-entreprise d’un nouveau type dans le secteur de l’assurance : RiskCare.



Marc Espieux, Directeur Général de RiskCare

Créée fin 2022, cette jeune société s’est dotée d’une équipe de spécialistes en prévention qui s’appuie sur une plateforme digitale capable de monitorer les risques d’entreprises en continu. Une relation tripartite entre le client industriel, son intermédiaire, et l’assureur est ainsi mise en place. Marc Espieux, Directeur Général de RiskCare, explique « De nombreux sinistres touchent les entreprises, et nous ne pouvons pas rester spectateurs de ces catastrophes ! Nous croyons fortement à la réindustrialisation de notre économie, et devons trouver les moyens de pérenniser les investissements des entreprises. D’autant plus que ces accidents industriels entraînent souvent des conséquences socio-économiques graves : salariés au chômage technique, entreprises qui déposent le bilan, fournisseurs et clients mis en difficulté, voisinage impacté, pollutions diverses, impacts environnementaux, etc. Nous devons agir et innover, sortir des sentiers battus, mettre les acteurs du risque industriel du même côté de la table afin de collaborer à une industrie plus sûre et plus pérenne ! » C’est sur la base de cette conviction partagée que RiskCare a constitué une équipe d’ingénieurs consultants en risques industriels, pour conseiller les entreprises, les intermédiaires et les assureurs, tout en développant une approche simple et efficace du management de la sécurité.

Capter les signaux faibles grâce à l’IA

Cet accompagnement humain se double d’une solution technologique : « Nous avons développé une plateforme collaborative de prévention, qui offre une relation privilégiée entre les acteurs du risque, grâce à une digitalisation de bout en bout. L’Intelligence Artificielle nous permet d’avoir une vision encore plus personnalisée de chaque entreprise, et de leur éviter des accidents graves. Notre but est d’arriver à capter les signaux faibles afin d’alerter les chefs d’entreprise en temps réel, et passer ainsi dans l’ère de la « protection prédictive instantanée » ajoute Marc Espieux. Les perspectives ouvertes sont vastes, conjuguant objets connectés et intelligence artificielle ; la technologie venant en support de l’expertise humaine. Pour cela, RiskCare peut notamment compter sur l’expertise de son co-fondateur Comforth Easyfront pour enrichir facilement la plateforme de prévention avec des données issues d’objets connectés et d’intelligence artificielle. « Jusqu’ici, il était très lourd et coûteux de capitaliser sur la connaissance des risques accumulée au fil des ans dans les différents rapports d’experts. L’Intelligence Artificielle va permettre de synthétiser cette connaissance passée, la rendre simple, exploitable, et détecter des signaux et des actions à engager » décrypte Emmanuel Néré, Directeur de l’innovation de Generali France. « Avec l’internet des objets combiné à la maintenance prédictive, nous pouvons très facilement faire remonter en temps réel des informations sur des probabilités de pannes d’équipements, d’échauffements électriques, d’indisponibilité de moyens de protection... Les images satellites ou issues de caméra de surveillance peuvent également aider en alertant sur des situations anormales à proximité de bâtiments industriels, ou sur des dangers qui seraient les conséquences d’événements climatiques : engorgements d’eau en toiture, végétation non maitrisée, sécheresse, etc. » indique-t-il.

« L’objectif est de passer du conseil effectué sur la base d’une expérience individuelle, à la transmission très objective d’éléments mesurables servant à la bonne prise de décision nourrie par l’expérience collective » souligne le Directeur de l’Innovation.

Emmanuel Néré, Directeur de l’innovation de Generali France

Réussir à assurer les nouveaux risques Avec l’essor exponentiel de l’industrie 4.0, des nouvelles énergies et technologies industrielles, les expertises traditionnelles des risques sont souvent dépassées, et les assureurs n’ont que rarement l’expertise nécessaire pour analyser et comprendre ces nouvelles typologies de risques. Or, comme l’explique Marc Espieux, « Un assureur qui ne comprend pas est un assureur qui ne souscrit pas … » C’est pour cela que RiskCare, en s’appuyant sur la très haute expertise de son fondateur APAVE (direction technique de 250 ingénieurs hautement spécialisés dans leurs domaines), a décidé d’intervenir sur ces problématiques complexes, comme le lithium, l’hydrogène, la construction bois, la méthanisation, l’hydroélectrique, etc. En effet, la double expertise d’ingénieurs, issus de l’assurance ou de l’industrie, et spécialisés en protection, et d’ingénieurs d’APAVE spécialisés dans les processus et les matières, permet une approche inédite de diagnostic des dangers et de compréhension des risques. Ainsi RiskCare a su faciliter le placement d’entreprises qui ne trouvaient pas d’assureurs, faute de compréhension de l’activité, dans des domaines aussi variés que la production de batterie au lithium, la chimie fine ou l’exploitation de centrales hydroélectriques.

François Chaumel, Directeur de la Souscription chez Generali France, confirme cette stratégie d’expertise « Le changement de paradigme des nouveaux risques ne peut plus passer seulement par l’étude statistique des sinistres passés. Puisque l’assurance accompagne le tissu industriel, la licence à opérer sur des nouveaux risques jusque-là non modélisés doit forcément passer par la réinvention de l’ingénierie de prévention, dans un écosystème qui doit participer à la construction des dispositifs industriels qui embarquent la prévention by design. »

RiskCare a déjà pris le virage de la transformation de ce modèle de prévention des risques industriels. Le caractère novateur des solutions digitales et de services proposés aux industriels et à leur écosystème d’assurance, permet d’ores et déjà d’imaginer la prévention de demain. Marc Espieux nous promet « Une prévention collaborative et connectée, centrée sur les besoins réels des industriels, et permettant d’anticiper et d’éteindre le feu avant même qu’il n’éclose ! »

