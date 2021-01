Covéa s'engage pour l'investissement responsable

Covéa (MMA, MAAF, GMF) avance sur le terrain de l'investissement responsable en adhérant à l'initiative PRI, lancée par les Nations Unies, qui vise à faire respecter par les entreprises et investisseurs signataires des principes respectueux des questions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) et à mettre en œuvre dans leurs décisions. Le groupe rejoint un panel de plus de 3 000 investisseurs signataires, « représentant plus de 100 000 milliards de dollars d'actifs sous gestion », s'est félicité Fiona Reynolds, PDG des PRI, à l'annonce de l'adhésion du groupe.

