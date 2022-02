Dette d’infrastructure : BRIDGE Inside

Le fonds BRIDGE

Dans la continuité de cette tradition, le groupe Edmond de Rothschild a développé une activité de conseil en financement d’actifs d’infrastructure il y a plus de 17 ans. Le premier fonds BRIDGE a été créé en 2014 pour des institutions françaises comme les compagnies d'assurance. BRIDGE est désormais une plateforme de dette d’infrastructure reconnue et leader avec plus de 4 milliards d'euros de capitaux levés et une équipe de 12 professionnels de l'investissement expérimentés.

Une plateforme engagée

La plateforme est engagée dans la transition énergétique, les infrastructures numériques, le transport, les services publics sociaux et plus propres. Pionnière dans ce domaine, l'équipe a décidé d'intégrer les critères ESG dans le processus d'investissement il y a quatre ans. Par ailleurs, l'expansion géographique sera au cœur de la croissance de la plateforme dans les années à venir.

Dans cette vidéo, Jean-Francis Dusch, Edmond de Rothschild AM UK CEO, BRIDGE CIO, Robbie McColl, Investment Director ESG officer et Florence Attias-Amar, Sales specialist, présentent BRIDGE et ses atouts, leur vision de l’ESG ainsi que les perspectives de la classe d'actifs et de la plateforme BRIDGE.

Contenu proposé par Edmond de Rothschild Asset Management