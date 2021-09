L’investissement durable & responsable : nouveau paradigme pour les assureurs

… après une décennie complexe et dans le contexte d’une crise sans précédent

Au cours des dix dernières années, les assureurs ont été confrontés à la grande difficulté de générer des rendements dans un environnement de taux très faibles. Les incertitudes qui ont pesé sur l’économie mondiale ont non seulement réduit la visibilité, mais également rogné les performances. Le sentiment des investisseurs a souvent basculé d’un « scénario du pire » à un fort optimisme, en seulement quelques jours. Ces dernières années, outre la crise sanitaire, la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, le Brexit, les tensions avec l’Iran et les mouvements sociaux dans plusieurs pays européens ont généré de la volatilité dans de nombreuses classes d’actifs, avec des pics de plus en plus fréquents.