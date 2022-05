EnterPRIZE : un puissant accélérateur de visibilité et de projets pour les entreprises responsables

Pour la deuxième année consécutive, Generali reconduit son initiative pour favoriser une relance durable des entreprises en France et en Europe. En appelant les PME qui le souhaitent, notamment via son réseau d’agents et de courtiers en assurance, à participer à son prix EnterPRIZE qui récompense les meilleures pratiques durables, la volonté de l’assureur est plus que jamais d’encourager les entreprises à prendre encore plus conscience de leur rôle et de leur impact environnemental et sociétal. En témoignent le succès de l’édition 2021 et les profils et parcours exemplaires des lauréats.

Après le succès de l’édition 2021 d’EnterPRIZE , qui a permis de recueillir les candidatures de 180 PME françaises et d’en distinguer 9, dans 3 catégories (Bien-Être, Environnement, Communauté) et de décerner 2 prix spéciaux (une de ces 11 entreprises figurant in fine dans le palmarès Generali des 7 PME européennes les plus engagées), l’équipe en charge de l’organisation du Prix est allée à la rencontre de ces lauréats, pour partager leurs retours d’expérience…

Sincérité et maturité des PME en termes de politique RSE, rôle du courtier et de l’assureur dans le suivi de leur candidature, facilité d’inscription et retombées après la remise des Prix : les 5 entreprises distinguées dressent pour nous le bilan de leur parcours, heureuses de revenir sur cette expérience et ravies de l’éclairage et du coup de pouce qui leur a été apporté par Generali.

EnterPRIZE, un Prix « sur mesure » pour les PME responsables

C’était un prérequis en imaginant le Prix EnterPRIZE, conçu pour mettre à l’honneur des entreprises aux pratiques durables : Generali souhaitait que ce Prix soit réellement accessible aux PME (et TPE) de toutes tailles, et ce point essentiel a été globalement plébiscité par la plupart des candidats et par les lauréats…

« C’est assurément un point fort du Prix EnterPRIZE », souligne Éric Nottez, P-DG de la SNAM, société de recyclage et de fabrication de batteries lauréate dans la catégorie Environnement. « Generali a bien tenu compte du fait qu’une PME et son patron ont en général un emploi du temps difficile à gérer, et nous avons été bien accompagnés par notre courtier et notre assureur, mais aussi par l’équipe d’organisation, qui nous ont aidés dans l’élaboration de notre dossier de candidature. En deux réunions téléphoniques devant l’écran, c’était fait, et nous avons pu déposer très facilement notre dossier ».

Christian Delachet, co-fondateur de Wanted Community, communauté de coopération sociale, notamment gestionnaire de cafés restaurants solidaires et lauréate du Prix EnterPRIZE 2021 dans la catégorie Communauté (également retenue dans le palmarès Generali des 7 PME européennes les plus engagées), confirme : « Le fait que la participation ne soit pas chronophage est vraiment un point fort d’EnterPRIZE. Quand on est une petite structure, on est souvent en recherche de financement et de visibilité, et on est parfois absorbés par la gestion au quotidien. Du coup, il faut absolument savoir à quoi on consacre du temps et de l’énergie et optimiser la participation à de tels concours [...] Par ailleurs, le fait qu’EnterPRIZE soit ouvert à toute PME à impact, et pas seulement réservé à des organisations certifiées ou labellisées, nous a beaucoup plu. Cela permet à Generali d’examiner davantage de projets, sans fermer aucune porte. »

EnterPRIZE, accélérateur de démarches RSE et créateur d’opportunités…

Très satisfaits d’avoir participé à la première édition d’EnterPRIZE, les candidats et les lauréats sont nombreux à souligner l’apport du Prix, dans la structuration de leurs démarches RSE et de leurs initiatives à impact.

« Peu de temps avant que nous postulions, Generali était venu réaliser un audit de notre société », raconte Frédéric Guémas, gérant de Publigraphic, entreprise de sérigraphie distinguée dans la catégorie Bien Être. « Ils nous ont d’abord écouté, puis dans la foulée de l’audit, eux et notre courtier nous ont suggéré de candidater, alors qu’au départ, nous n’y croyions pas vraiment nous-mêmes. Ainsi, non seulement l’audit a permis de déterminer un score pour notre démarche RSE, que nous n’avions jamais évaluée par le passé. Mais la participation à EnterPRIZE nous a aussi permis d’écrire noir sur blanc tout ce que nous faisions en termes de durabilité et tout ce que nous avions mis en place. Nous faisions de la RSE depuis 2001 au fil de l’eau, sans avoir vraiment de trace écrite : EnterPRIZE nous a permis de formaliser et finaliser notre premier rapport RSE et nous pourrons continuer ainsi à mesurer notre progression ».

Éric Nottez abonde dans le même sens : « Les PME font souvent des choses très à la pointe en matière de RSE, mais sans en être vraiment conscientes, un peu comme Monsieur Jourdain fait de la prose. Elles ne parlent pas de leurs initiatives car elles trouvent cela normal. D’un côté, cette humilité les honore, mais ces efforts mériteraient d’être davantage reconnus et valorisés. C’est justement à quoi répond Generali avec le Prix EnterPRIZE ».

« Pour en avoir discuté avec les autres candidats, complète Éric Nottez, je pense qu’EnterPRIZE n’est pas un déclencheur de démarche RSE, mais un accélérateur ! Si vous vous déployez de vrais efforts et que vous avez des résultats, alors EntrePRIZE peut être un formidable tremplin car le Prix va vous donner de la visibilité, générer du buzz et des contacts que vous n’auriez pas eus sans cela.»

Un surcroît de visibilité et des bénéfices pour tous les lauréats, en externe comme à l’interne

Si tous les lauréats 2021 n’ont pas recueilli les mêmes bénéfices en termes d’image et de visibilité après leur prix EnterPRIZE, en fonction de leur activité et de leur notoriété préexistante notamment, tous s’accordent à reconnaître un vrai coup de pouce, que ce soit vis-à-vis de leurs parties prenantes externes ou internes.

Ainsi, pour TooGoodToGo, déjà largement médiatisée et reconnue internationalement comme une pépite de l’économie sociale et solidaire, grâce à ses nombreuses initiatives contre le gaspillage alimentaire, l’expérience du Prix EnterPRIZE a été vécue comme très positive. Comme le souligne Lucie Bash : « Ce prix était une belle expérience, et une belle opportunité de visibilité pour nous. Les équipes de Generali nous ont accompagnés tout au long du processus, avec beaucoup de bienveillance. Et nous avons également été très touchés d’avoir été nommés prix “coup de cœur du jury”. Cela nous conforte dans le fait que nous avons fait le bon choix d’aller toujours plus loin dans la lutte anti-gaspi, en proposant une solution qui parle au plus grand nombre ».

Comme Sylvie Cheynel, Présidente du directoire d’AlterEos, entreprise adaptée de prestation de services, lauréate d’un prix spécial de la fondation The Human Safety Net de Generali pour l’excellence de sa démarche RSE et son engagement à promouvoir l’employabilité durable de ses collaborateurs, qui se félicite de l’impact positif du prix auprès de ses partenaires et des collaborateurs d’Altereos, « fiers de cette distinction qui valorise aussi leur engagement et leur travail », Christian Delachet souligne également l’impact d’EnterPRIZE en interne. Il évoque aussi l’intérêt des contacts qui ont pu être noués avec des partenaires de l’écosystème Generali à l’occasion de la remise des prix. Tout en reconnaissant également l’importance du patronage d’EnterPRIZE par le Ministère de l’Économie et des Finances, autour duquel Wanted a pu consolider son argumentation pour ses pitchs auprès de partenaires financiers et des banques.

« De notre côté, conclut Éric Nottez, les retombées positives pour SNAM ont été de trois ordres. D’une part, cela a vraiment consolidé notre ancrage territorial, en permettant à des parties prenantes de notre environnement local de découvrir les actions de SNAM de manière très positive. Ainsi la presse locale et régionale nous a présentés comme un champion des démarches RSE et un exemple à suivre. D’autre part, en termes de marque employeur, nous avons reçu des candidatures d’une qualité que nous n’aurions pas pu avoir avant, émanant d’étudiants ou de professionnels de toute la France, motivés par notre business model et notre philosophie. Enfin, comme les autres lauréats, EnterPRIZE a été un vrai sujet de fierté en interne, puisque nos collaborateurs ont pu voir que ce que nous faisions était reconnu à l’extérieur. J’incite donc toute PME qui pense être éligible à candidater ! »

2022 : un Prix EnterPRIZE encore amélioré ! Si les grandes caractéristiques du Prix restent inchangées, et que celui-ci vise toujours à récompenser les entreprises ayant les meilleures pratiques en termes de durabilité et un réel impact sur leur écosystème, le formulaire d’inscription en ligne a été revisité et complété, pour permettre à des entreprises de plus petites tailles et aux TPE de candidater. Sont désormais éligibles les entreprises de 5 à 300 salariés, sans restriction en termes de secteur ni d’activité. Les meilleures pratiques durables seront sélectionnées et récompensées suivant 3 catégories distinctes et 2 prix spéciaux (Bien-Être, Environnement, Communauté, THSN et Coup de cœur), en tenant compte de 4 critères : Pour plus d’informations et pour participer à EnterPRIZE 2022, vous pouvez consulter What is SME EnterPRIZE - SME EnterPRIZE (sme-enterprize.com) ; EnterPRIZE : un prix européen pour valoriser les PME durables (generali.fr) et déposer votre candidature jusqu’au 30 juin 2022. >> Le formulaire d’inscription est également accessible via CANDIDATURE EnterPRIZE N’hésitez pas à en parler à votre assureur Generali ou à votre courtier, ou bien à candidater directement via le site dédié !

