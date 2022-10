Les jeunes plus ouverts à l'assurance responsable que leurs aînés (étude Argus / Capgemini Invent)

Un été d’événements climatiques extrêmes – feux de forêt en Gironde, orages dévastateurs en Corse, pics de chaleur et sécheresse – et un automne tendu en matière d’énergie électrique et de carburant : l’année 2022 aura déclenché une prise de conscience chez les Français. L’urgence climatique est bien là, et il va falloir modifier en profondeur nos modes de vie pour y faire face. Les préoccupations environnementales et sociales sont désormais une priorité pour tous, et non plus seulement pour quelques-uns. C’est l’une des confirmations de la seconde étude réalisée par Infopro Digital Études pour L’Argus de l’assurance et Capgemini Invent.

L’actualité française et internationale a sans doute contribué à forger ce consensus sur la réalité du changement climatique : plus de neuf répondants sur dix estiment avoir un impact positif sur les enjeux RSE (responsabilité sociétale des entreprises) en matière environnementale et sociale spécifiquement.

Ce changement de mentalité n’est toutefois pas perceptible dans les mêmes proportions selon les types de biens et services évoqués. Lorsqu’il s’agit de réduire les emballages ou d’acheter bio et local, les sondés ont été capables de changer leurs habitudes sur les douze derniers mois. En revanche, concernant l’assurance, seulement une personne interrogée sur deux reconnaît se renseigner au sujet des engagements environnementaux de son assureur avant de souscrire un contrat auto ou habitation…

Un constat à relativiser selon les tranches d’âge, les jeunes se déclarant plus sensibles à cette thématique. En effet, pour 70 % des 18-24 ans, les engagements de l’assureur comptent dans leur acte d’achat en matière d’assurance. Le fossé générationnel s’est d’ailleurs creusé depuis la crise du Covid-19. En 2020, le comportement responsable de l’assureur pesait dans la balance pour 61 % des sondés. Deux ans plus tard, ce chiffre tombe à 52 % (9 points), sauf pour les 18-24 ans et les 25-34 ans, qui résistent, à 61 %.

Attentes fortes en auto et en habitation

L’assurance habitation est devenue le type d’assurance pour lequel les engagements sociaux et environnementaux sont jugés les plus importants par les personnes interrogées, devant l’assurance auto (77 %). Concernant l’assurance vie, ils sont à peine 36 % à penser que l’épargne peut jouer un rôle de premier plan dans la lutte contre le réchauffement climatique. Un paradoxe au moment où la réglementation française (loi Pacte, loi énergie climat…) et européenne (SFDR, taxonomie verte…) vise justement à encourager la finance durable auprès des investisseurs institutionnels comme des particuliers.

La multiplication des catastrophes naturelles explique sans doute la place accordée à la MRH. 74 % des personnes interrogées seraient prêtes à mener des travaux de rénovation énergétique pour améliorer leur habitation en contrepartie d’un geste de leur assureur : une subvention (39 %), une réduction de 10 % de la cotisation (33 %) ou encore la mise à disposition d’un réseau d’artisans de confiance (27 %).

Cette notion de contrepartie pour des gestes en faveur de l’environnement, on la retrouve aussi pour l’assurance auto. 94 % des sondés accepteraient de recourir aux pièces de réemploi. Cette quasi-unanimité est de bon augure, alors que Bercy s’est engagé à réunir prochainement constructeurs, assureurs et sous-traitants pour mettre sur pied une filière française de réemploi... Mais, là encore, la moitié des sondés attendent un coup de pouce de leur assureur en retour : ne pas appliquer de malus en cas d’accident responsable, réduire le montant de la prime ou supprimer la franchise en cas de sinistre.