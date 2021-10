Florence Louppe, HDI France : «Le changement climatique pèse lourd dans la charge sinistre»

L’assureur grands risques HDI Global France et Carbone 4, cabinet de conseil spécialisé dans la stratégie de bas carbone et l’adaptation au changement climatique, ont lancé avec l’Ademe, Bureau Veritas et la CCI Grand Est, un nouvel outil permettant aux entreprises d’analyser leur vulnérabilité face au changement climatique. Explications avec ceux qui se sont impliqués dans sa genèse.