Generali climate lab, fer de lance de l’action de generali dans le domaine climatique

Depuis 2015, Generali s’appuie sur une équipe pluridisciplinaire pour modéliser plus finement les risques liés au changement climatique et proposer des services novateurs à ses clients. Illustrations.

Gels tardifs ravageurs pour les cultures, crues éclairs et inondations, grêle, tempêtes et canicules : les dérives environnementales n’ont cessé de s’intensifier au cours de deux dernières décennies et les perspectives ne sont guère optimistes pour les années à venir. Partant de ce constat, Generali a voulu se doter, dès 2015, de compétences diversifiées et pointues pour mieux modéliser les risques pesant sur son portefeuille en France et en outre-mer, l’assureur étant l’un des derniers intervenants importants dans l’arc antillais et à la Réunion.

Des profils de spécialistes en environnement alliés aux data scientists

Depuis six ans, cette entité de Generali France rassemble des profils encore inhabituels dans l’assurance : géographes, hydrologues et climatologues enrichissent la vision des actuaires, avec le renfort de data scientists. Ils travaillent en architecture ouverte avec des universités et le CNRS sur certains sujets environnementaux impactant la santé. Cette conjugaison de compétences permet à Generali d’avoir aujourd’hui un temps d’avance en matière d’analyse technique et de prévention des risques naturels à destination de ses clients assurés et de ses partenaires de distribution. Parmi les réalisations du Generali Climate Lab, on peut notamment citer deux services opérationnels depuis plusieurs années :

Une cartographie détaillée des risques naturels mise en place sur la France et les territoires ultramarins pour mieux diagnostiquer les types de risque par zone géographique et ainsi mieux anticiper. Cette approche repose sur la modélisation d’un volume important de données, qui sont qualifiées, enrichies et valorisées par des algorithmes complexes. Grâce à ce pôle d’observation, Generali dispose d’une expertise plus fine sur 80 % de son portefeuille de contrats d’assurance multirisques habitation et professionnelle sur les risques d’inondations et de sécheresse, notamment dans des territoires très exposés, comme le sud-est et le nord de la France, ou encore dans les territoires ultramarins avec les tempêtes tropicales.

Les alertes en temps réel et sur-mesure sur smartphone pour l'assuré. Cela consiste à envoyer des SMS d'information aux personnes menacées par un épisode climatique dit « à risque » avec des conseils pour adopter les bons gestes et limiter les dommages potentiels. En octobre 2020, ce sont ainsi plus de 180 000 SMS qui ont été diffusés aux personnes vivant en Bretagne et dans les Alpes-Maritimes, juste avant le passage de la violente tempête Alex.

Nouveaux services à l’horizon et partage d’analyses sur LinkedIn

De nouveaux services sont en préparation pour la rentrée afin de permettre aux clients de mieux identifier les risques et d’adopter des comportements appropriés face à des événements violents. Et pour partager leurs analyses, les experts du Generali Climate Lab viennent de lancer une page LinkedIn, dédiée à toutes les problématiques environnementales. Elle s’inscrit pleinement dans cette volonté de sensibiliser et d’agir face aux risques naturels liés au changement climatique, mais aussi de militer pour une culture de la prévention du risque et de la protection des biens et des personnes. Jean-Louis Charluteau, Directeur du Generali Climate Lab a souligné : « Les missions d’un assureur ne doivent pas se réduire à la seule indemnisation des sinistres. Au Generali Climate Lab, nous sommes convaincus qu’il n’y a plus de temps à perdre, non seulement pour atténuer le changement climatique mais aussi, et surtout, pour s’y adapter en réduisant les facteurs de vulnérabilité, et donc les conséquences et les coûts associés aux impacts de ce phénomène. »

Mieux modéliser les risques, sensibiliser l’opinion, prévenir face aux événements violents et animer une communauté en ligne : le Generali Climate Lab veut fédérer des énergies et des intelligences au service du plus grand nombre.

