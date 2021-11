Investissement à impact : faire la preuve par le concret ! [Tribune]

LA RÉDACTION |

Actualités Finance durable

Hugues Aubry, membre du comité exécutif de Generali France, en charge du marché épargne et gestion de patrimoine. © Sébastien d’Halloy

Le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, souhaite faire de Paris la place mondiale de la finance à impact, cette branche de la finance durable consacrée à la recherche de performances financières et extra-financières. Dans une tribune, Hugues Aubry, en charge du marché épargne et gestion de patrimoine au sein de Generali France, explique comment cumuler performance et impact sur [...]