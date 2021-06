La Secrétaire d’Etat Olivia Grégoire célèbre 11 entreprises responsables du 1er prix EnterPRIZE Generali

Ce 23 juin, dans l’espace Pierre Mendès-France au Ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance, c’est Olivia Grégoire, Secrétaire d'État à l'Économie sociale, solidaire et responsable, qui a ouvert la toute première remise des trophées EnterPRIZE, placée sous le parrainage de Bruno Le Maire, Ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance. 11 entrepreneurs, dont 5 lauréats, étaient présents pour venir chercher leurs trophées d’excellence en matière de bien-être au travail, de préservation de l’environnement, de relations avec les communautés, mais aussi un prix de la fondation de Generali, The Human Safety Net, favorisant la résilience des plus fragiles, et un prix coup de cœur du jury.

« Je salue et encourage le développement de ce prix EnterPRIZE qui permet de mettre en lumière l’engagement essentiel des PME dans la transition environnementale et sociale. Ces entreprises ont des savoir-faire en termes de responsabilité et de durabilité qu’elles ont tout intérêt à faire savoir. C’est en reconnaissant les bonnes pratiques que des inspirations à taille humaine entraîneront le plus grand nombre » a déclaré la secrétaire d’État qui vient de lancer elle-même une plateforme « Impact » sur laquelle les entrepreneurs responsables peuvent faire connaître leurs stratégies et qui compte déjà 400 entreprises référencées.

EnterPRIZE, concours européen lancé par le Groupe Generali, vise à promouvoir les petites et moyennes entreprises dans leur transformation et leur adaptation vers une économie plus inclusive et plus durable en intégrant dans leur modèle d’affaires des critères environnementaux, sociaux et sociétaux. Cette première édition d’EnterPRIZE était également centrée sur la thématique de la réactivité et l’adaptabilité des PME face à la crise sanitaire de la Covid-19.

Des initiatives reproductibles par d’autres entreprises

180 entreprises de tous secteurs et de différentes régions ont déposé leur candidature, encouragées par les agents généraux et les courtiers partenaires de Generali. Elles ont été évaluées par un jury composé d’experts reconnus en matière de RSE selon divers critères tels que la stratégie de l’entreprise, sa capacité à innover, à se transformer, à encourager la diversité et l’inclusion mais également sur la qualité de l’impact durable des produits et services proposés. 68 % des initiatives présentées sont actives ou en cours de déploiement, 62 % des PME candidates ont mis en place des indicateurs pour suivre l'impact de celles-ci et 69 % des initiatives présentées sont transposables et reproductibles par d’autres entreprises.

Une dynamique lancée il y a 15 ans

Le prix EnterPRIZE s’inscrit dans la continuité d’un engagement que Generali France a démarré en 2006 avec la création d’un diagnostic novateur d’analyse de risques pour les PME et les ETI et qui intégrait – déjà à cette époque – des critères de RSE. « Il y a 15 ans, notre intuition était déjà que les entrepreneurs responsables sont plus performants sur le long terme et savent aussi mieux anticiper, s’adapter et maîtriser les risques, souligne Jean-Laurent Granier, PDG de Generali France, les PME constituent une part importante du tissu économique et social. Leur engagement est donc essentiel pour conduire en profondeur les transitions environnementales et sociétales et avoir un impact fort à l’échelle internationale comme dans notre vie quotidienne ».

La finale à Bruxelles, à l’automne

Un second événement EnterPRIZE, cette fois-ci européen, se tiendra à Bruxelles à l’automne 2021 où les meilleures PME lauréates dans chacun des 7 pays participants seront réunies pour la finale. À cette occasion, un livre blanc sur la durabilité, les PME et leurs effets positifs en Europe, en partenariat avec l’Université Bocconi de Sciences économiques et politiques de Milan, sera présenté aux institutions européennes. Une dynamique vertueuse est donc lancée. Le repérage de nouvelles bonnes pratiques d’entrepreneurs est d’ores et déjà initié pour l’édition 2022. À suivre…

