Le Fonds de garantie des victimes renforce sa politique d'investissement à impact

ESG Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO)

Le Fonds de Garantie des Victimes regroupe le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (FGAO), créé en 1951 et le Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions (FGTI) créé en 1986.

Le Fonds de garantie des victimes investit dans deux fonds d’investissement afin de financer des projets d’inclusion et d’insertion par la formation et l’emploi des personnes en situation de handicap et des personnes éloignées de l’emploi.

De plus en plus d'investisseurs consacrent une partie de leurs placements aux thématiques sociétales, solidaires et responsables. [...] [...]