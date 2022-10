Munich Re se désengage du pétrole et du gaz

A compter du 1er avril 2023, le leader mondial de la réassurance, n'assurera plus de projets portant sur la planification, le financement, la construction ou l'exploitation de nouveaux gisements de pétrole et de gaz.

Le leader mondial de la réassurance a annoncé qu’il ne réaliserait plus d’investissement, ni ne conclurait de contrats d’assurance et de réassurance pour les nouveaux projets de production pétrolière et gazière.