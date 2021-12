Nouvelle génération d’assurance vie : L’épargne au service de l’économie réelle et responsable

Toutes les études d’opinion démontrent que les Français sont plus que jamais en quête de sens dans leur façon d’épargner. Depuis 2019, dans un contexte de taux durablement bas, l’assurance vie se transforme pour répondre à leurs attentes en s’inscrivant dans le financement de l’économie réelle, de manière durable et responsable.

Une nouvelle génération de contrats permet justement de diversifier la gestion de son épargne, de lui donner du sens tout en investissant dans l’économie du quotidien. Rendre accessibles et compréhensibles à tous les Français ces solutions d’ores et déjà disponibles constitue le prochain défi pour les inscrire dans le cercle vertueux d’une épargne productive et responsable.

Une mutation amorcée depuis 2 ans

« En diversifiant les supports pour une assurance vie de nouvelle génération depuis 2019, nous proposons de multiples solutions d’investissement de long terme porteuses de sens pour nos clients : elles permettent notamment d’accéder à des classes d’actifs qui, en étant souvent décorrélées des marchés financiers, offrent un couple rendement/risque intéressant, tout en investissant dans l’économie réelle » souligne Alessandra Gaudio, Directrice des Solutions Patrimoniales de Generali France et Présidente de Generali Wealth Solutions.

En soutien aux initiatives de relances engagées par le Ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance, par la Caisse des Dépôts et par Bpifrance en février 2021, Generali s’était aussitôt mobilisé pour proposer des solutions d’épargne engagées dans le soutien aux PME et ETI. Elles s’appuyaient alors sur le référencement dans ses contrats d’assurance vie de 12 fonds bénéficiant du label « Relance », passés depuis à 35, permettant aux épargnants d’identifier et d’orienter leurs placements répondant aux besoins des entreprises, de 23 supports d’investissements en actifs réels et du fonds « Bpifrance Entreprises 1 », dont la commercialisation est aujourd’hui clôturée et qui donnait accès à un portefeuille agrégé de plus de 1 500 entreprises majoritairement françaises et non cotées.

Depuis, de nouvelles offres d’investissement ont renforcé cet engagement pour contribuer à une épargne moderne, diversifiée, dynamique et orientée vers des thématiques de développement durable.

Des classes d’actifs ouvertes aux particuliers pour investir dans des secteurs de l’économie réelle

Pour multiplier les secteurs de l’économie réelle bénéficiant des investissements dans des fonds en assurance vie, Generali Vie offre à ses clients particuliers l’accès à des offres d’unités de compte basées sur des actifs réels traditionnellement réservées aux institutionnels : immobilier, infrastructure et Private Equity (entreprises non cotées), éligibles dans ses contrats d’assurance vie.

Les épargnants peuvent par exemple investir dans les marchés de l’intelligence artificielle, le Big Data, les Fintechs, la santé connectée et éthique, la cybersécurité, l’ingénierie ou encore les nouveaux comportements des consommateurs. Generali a lancé pour cela GF Lumyna Private Equity World, support en unités de compte notamment accessible dans le cadre du contrat Le PER Generali Patrimoine, ainsi que des contrats Himalia, Espace Invest 5 et L’Epargne Generali Platinium distribués respectivement par les conseillers en gestion de patrimoine, partenaires bancaires (banques privées et régionales), courtiers et agents généraux de Generali Vie.

Pour répondre à la pénurie de logement, les épargnants ont aussi la possibilité d’investir dans le premier fonds immobilier résidentiel, responsable et solidaire. Generali Vie a dans cette logique référencé la SC Novaxia R, fonds d’investissement immobilier de Novaxia Investissement spécialisé dans le recyclage urbain. Ce référencement s’inscrit dans le prolongement de la mobilisation initiée par Novaxia en janvier 2021 en matière de recyclage de bureaux en logements : le support en unités de compte Novaxia R est ainsi accessible sans montant minimum d’investissement dans les principaux contrats d’assurance vie et de capitalisation assurés par Generali Vie.

Pour contribuer aux enjeux sociaux et environnementaux, Generali s’est impliqué dans le marché de l’Investissement à Impact depuis 2020. Cet engagement s’inscrit notamment en soutien à des entreprises qui participent à l’amélioration de la vie des familles les plus vulnérables et à l’insertion professionnelle des personnes réfugiées, avec le fonds lancé avec INCO Ventures. Labellisé cette année « Finansol » et « Relance », il est accessible aux particuliers au travers du support en unités de compte GF Ambition Solidaire.

Un accès simplifié vers une assurance vie responsable

L’investissement dans des actifs intégrant des critères ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) est facilité avec les fonds Croissance développés par Generali, à l’image de G Croissance 2020. Ce fonds Croissance conforme à la loi PACTE offre des perspectives de rendement supérieures aux fonds en euros, avec pour objectif de favoriser le financement d’une relance économique durable.

Privilégier l’économie locale en facilitant l’investissement dans les PME-ETI créatrices d’emploi est aussi la vocation du contrat Mon Partenaire Assurance Vie lancé par MonPartenairePatrimoine.com avec Generali. Il propose une option de gestion pilotée sans frais sur versements et sans majoration des frais annuels de gestion. L’épargnant peut ainsi bénéficier des conseils de la société IDAM pour la gestion financière avec accès, au sein du même contrat, à une sélection de fonds de Private Equity, de supports boursiers et de fonds immobiliers (SCI, SCPI) dont certains disposent du label ISR (Investissement Socialement Responsable) ou du label Relance.

Dans un autre registre, celui de la lutte contre le réchauffement climatique, GOODVIE est la première assurance vie entièrement compatible avec l’accord de Paris. Elle donne le choix à l’épargnant de ses investissements parmi des thématiques en adéquation avec les enjeux environnementaux et sociétaux qui lui correspondent le plus : transition écologique, énergies vertes, accès à l'eau, emploi et solidarité, santé et recherche ou encore pays émergents responsables... Lancée en partenariat avec Generali par Goodvest, la solution combine ainsi le profil de risque de l’investisseur, la thématique de son choix et les données recueillies par Carbon4 Finance pour créer automatiquement et en toute transparence un portefeuille d’investissement 100 % en ligne avec l’Accord de Paris. Ce contrat permet une souscription en seulement quelques minutes, sur le web, dès 500 € d’investissement.

Pour continuer à encourager l’épargne vers l’économie réelle, Generali entend accompagner les stratégies patrimoniales de ses clients en installant un modèle qui tire parti de toute la diversification possible des supports éligibles à l’assurance vie. Des produits mixtes se développeront pour des épargnants enclins à la prudence, les fonds Croissance sur lesquels Generali a misé dès 2014 avant la simplification par la loi PACTE en 2020, continueront à y trouver leur place. L’année prochaine devrait aussi consacrer la création d’un nouveau contrat 100 % en unités de compte, avec toujours la même ambition : dynamiser l’économie réelle et responsable !

Contenu proposé par Generali