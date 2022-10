Assurance récolte : vers une couverture universelle ?

Le nouveau cadre repose sur la solidarité nationale et le partage du risque entre l’État, les agriculteurs et les entreprises d’assurance.

Prévu dans la loi n°2022-298 d’orientation « relative à une meilleure diffusion de l’assurance récolte en agriculture et portant réforme des outils de gestion des risques climatiques en agriculture », le nouveau dispositif d’assurance récolte sera mis en place le 1er janvier 2023.

Il est destiné à protéger les exploitants agricoles affectés par les évènements climatiques, en provoquant un"choc" dans la diffusion de l’assurance. « L’objectif est clair : donner toute sa force à la future couverture universelle et rendre la couverture assurantielle réellement attractive », a ainsi déclaré Bruno Le Maire, ministre de l’Economie et des Finances, le 30 septembre 2022.

Le nouveau cadre établi par cette loi repose sur la solidarité nationale et le partage du risque entre l’État, les agriculteurs et les entreprises d’assurance, selon trois niveaux de couverture des pertes.

Les textes de la réforme de l’assurance récolte sont le fruit de longues consultations, tout au long de l’année 2022.