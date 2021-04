RSE : La Mutuelle générale à l'initiative d'un club d'entrepreneurs à Marseille

CAROLINE DUPUY, À MARSEILLE |

Gare Saint-Charles, à Marseille. © YANN GUICHAOUA / ONLYFRANCE.FR

La Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire (CRESS) Paca et La Mutuelle générale sont à l’origine de ce club qui a pour ambition d’offrir un lieu d’expertise et d’entraide pour les entrepreneurs de l’ESS et les dirigeants engagés.

C’est dans le cadre du salon ESS SUD, qui met à l'honneur les achats responsables et les entrepreneurs de l’économie sociale et solidaire (ESS), que le Club des Entrepreneurs Solidaires et Responsables a été créé officiellement à Marseille. “Nous avons été bousculés par le Covid, avoue Ingrid Sanvicens, directrice régionale des ventes sud-est à La Mutuelle Générale. Ce club aurait dû être lancé l’an dernier. Et son inauguration avec des invités, se fera - si tout se passe bien d’ici là - le 24 juin au Cloître à Marseille.” [...] [...]