Sycomore AM lance un fonds sur le thème de l’emploi

Avec ce nouveau fonds, la société de gestion, filiale de Generali, cible l’objectif de développement durable n°8 des Nations Unies : « travail décent et croissance économique ».

Un mois et demi après le lancement de son fonds sur l’éducation, la société de gestion Sycomore AM, dont Generali est actionnaire majoritaire, vient d’enrichir sa gamme de gestion thématique via la création d’un fonds sur l’emploi inclusif.

