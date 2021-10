Henner Solutions Courtage accompagne la croissance de ses courtiers partenaires depuis plus de 10 ans

Grâce à son accompagnement personnalisé et à son large éventail de solutions inédites, Henner accompagne aujourd’hui plus de 2000 courtiers partenaires pour booster leur développement commercial. Explications avec Denis Bontemps, Directeur commercial Henner Solutions Courtage, activité du groupe Henner dédiée aux courtiers en protection sociale.

- Comment se traduit votre relation personnalisée avec les courtiers?

Nous proposons aux courtiers un maillage complet sur l’ensemble du territoire national. Nos inspecteurs (standard/sur-mesure) fonctionnent en binôme pour aller à la rencontre des courtiers en région. C’est un positionnement atypique qui traduit notre volonté de laisser toute la place aux courtiers sur le terrain, afin d’éviter d’éventuels conflits d’intérêts sur des prospects communs.

- La gestion premium pour tous, une réalité ?

Tout à fait ! Henner a opté dès sa création pour un positionnement premium en gestion, aujourd’hui reconnue sur le marché et certifiée Iso 9001. Historiquement destinée aux clients grands comptes, cette gestion premium est aujourd’hui opérationnelle pour tous, quel que soit le portefeuille (individuels, TNS, entreprises). Chaque courtier bénéficie ainsi d’un interlocuteur unique. Localisées en France, nos équipes de gestion sont polyvalentes et gèrent leurs clients dédiés de A à Z. Grâce à cette gestion de haute qualité, nous offrons aux courtiers une tranquillité d’esprit qui leur permet de se concentrer sur l’essentiel : le développement de leur activité.

- Qu’est-ce que « le devoir de conseil embarqué » ?

La protection sociale est une matière complexe, notamment due aux fréquentes évolutions réglementaires, il n’est pas toujours facile pour un courtier indépendant de suivre ces évolutions en temps réel. Nous avons donc choisi d’inclure le devoir de conseil directement dans notre outil d’aide à la vente, une sorte de « caution ». Et pour les offres collectives sur-mesure (à partir de 100 salariés), les courtiers ont en plus accès à l’expertise par l’intermédiaire de nos équipes commerciales, d’une part, du département juridique d’Henner via sa veille réglementaire entre autres et d’autre part à l’analyse actuarielle de notre direction technique. Tous ces services crédibilisent et renforcent leur approche lorsqu’ils adressent des entreprises avec des effectifs plus importants qu’à leur habitude. Quant aux ETI qui ont des filiales à l’étranger, notre département international peut prendre le relais pour proposer des offres dédiées aux salariés en mobilité.

- Vous offrez votre force de frappe aux courtiers ?

Oui, exactement ! Grâce à leur relationnel local, les courtiers peuvent ainsi approcher des cibles plus importantes, en mettant en avant notre présence à leurs côtés.

Avec 15 000 clients en collectif et plus de 2 milliards d’euros de primes, Henner est un partenaire de poids et rassurant. Nous pouvons accompagner les courtiers dans l’audit initial et mener l’appel d’offres pour leur compte, grâce à notre politique de placement chez les grands assureurs.

- Un accompagnement jusque chez le client ?

Oui, si besoin. Nous nous adaptons aux attentes du courtier. Nos équipes peuvent se déplacer et l’accompagner dans l’entreprise cliente pour présenter et expliquer le contrat aux partenaires sociaux, mettre en place des permanences à destination des collaborateurs… Tout est possible, notre palette de services est très large ! Quelle que soit la situation, nous sommes aux côtés de nos partenaires courtiers.

- Qu’en est-il des réseaux de soins ?

Henner est à l’origine de la création du réseau de soins Carte Blanche. Depuis, nous avons signé des accords avec la plupart des réseaux de soins du marché : Itelis, Santéclair, Kalivia... Si l’entreprise cliente est satisfaite de son réseau et souhaite le conserver, nous pouvons donc prendre en charge uniquement la gestion. Dans d’autres cas, pour être cohérent avec la politique assureur du groupe, l’entreprise va changer de réseau de soins. Là encore, nous nous adaptons à chaque situation.

- Où en êtes-vous sur le plan digital ?

En complément de la gestion premium réalisée par nos équipes, nous avons récemment revu notre extranet courtier : MyHSC pour un accompagnement digital plus rapide et plus intuitif donc plus efficace. Co-conçu avec nos courtiers, cet outil d’aide à la vente les guide pas à pas dans le conseil et vérifie que le produit proposé est conforme à la convention collective. Il contient évidemment tous les documents formalisés au format digital. Quant aux clients, ils ont accès à un espace RH dédié et leurs collaborateurs disposent d’un espace en ligne, complété d’une application mobile (Henner+) pour gérer leurs démarches en toute autonomie.

- Pourquoi misez-vous sur le long terme ?

Notre objectif n’est pas de faire des opérations « chocs ». Nous avons plus de 70 ans d’existence, nous sommes une entreprise française, familiale et indépendante. Notre crédo ? « Ne pas vendre des produits que nous n’achèterions pas nous-mêmes ». Nos solutions et nos prix sont pérennes et stables. Nous recherchons des courtiers qui partagent notre état d’esprit, soucieux de développer un partenariat solide sur le long terme, toujours dans un objectif gagnant-gagnant.

