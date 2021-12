Henner Solutions Courtage : des offres sur mesure pour les entreprises de plus de 100 salariés

- Quel est l’intérêt de se faire accompagner par HSC pour les entreprises de plus de 100 salariés ?

Souvent, les courtiers de proximité n’ont ni le temps, ni les ressources suffisantes pour réaliser l’audit du dossier client et vérifier sa conformité. En outre, ils ne bénéficient pas toujours des accords nécessaires pour effectuer une large consultation auprès des porteurs de risques, là où les équipes d’HSC sont parfaitement organisées pour traiter des appels d’offres. Se faire accompagner par HSC permet donc aux courtiers de sécuriser leurs dossiers, de gagner du temps et d’obtenir des propositions d’assurance pérennes et de qualité. Et de notre côté, nous bénéficions de la richesse du réseau relationnel tissé au fil des ans par nos courtiers partenaires.