Henner Solutions Courtage propose des offres standard et sur mesure pensées pour les TPE-PME et des solutions dédiées pour les TNS et les particuliers

Fort de son expertise en collectif sur mesure, Henner Solutions Courtage a mis au point un ensemble de solutions répondant aux besoins des salariés des TPE – PME, des TNS et des particuliers. Explications avec Manon Laurent et Olivier Bedes, managers commerciaux pour les régions Nord et Sud.

Le Groupe Henner s’est doté d’une entité commerciale « Henner Solutions Courtage » regroupant toutes les activités, services et produits dédiés aux courtiers partenaires en standard et en sur-mesure.

Au quotidien, les équipes d’Henner Solutions Courtage conseillent et accompagnent ses partenaires sur des solutions en santé, en prévoyance, en mobilité internationale ainsi qu’en épargne salariale, pensées pour des clients collectifs, Travailleurs Non-Salariés et des particuliers.

« Henner Solutions Courtage s’appuie sur les atouts du Groupe Henner en mettant à disposition de ses courtiers partenaires son expérience en assurances de personnes ainsi que sa qualité de gestion éprouvée depuis plus de 70 ans. Également, être courtier partenaire d’Henner Solutions Courtage c’est avoir accès à l’ensemble des expertises du Groupe, telles que des veilles techniques et juridiques, des outils digitaux, des interlocuteurs dédiés, un extranet innovant ainsi qu’un large catalogue d’offres » commente Olivier Bedes.

« Le Groupe Henner est l’unique acteur du marché en assurances de personnes à être à la fois courtier, grossiste, gestionnaire et spécialisé en assurance collective. Nous dupliquons cette proposition de valeur dans la conception de nos offres standard à destination des TPE-PME de moins de 100 salariés. » complète Manon Laurent.

Une offre standard flexible et modulaire complétée par un catalogue de CCN

« Henner Solutions Courtage propose un catalogue d’offres en santé et en prévoyance collective, réglementées par des obligations légales, avec des conventions collectives nationales (CCN) et des catégories objectives de personne l» explique Manon Laurent, avant de préciser : « Notre offre collective modulaire, respectant ligne à ligne les obligations conventionnelles, couplé à notre catalogue CCN, nous permet aujourd’hui de couvrir plus de 75 % des salariés de notre cœur de cible, à savoir les TPE – PME ».

Et Olivier Bédès de compléter: « Nos gammes santé et prévoyance collective standard s’adaptent à de nombreux profils d’entreprises et bénéficient d’atouts prépondérant à l’activité commerciale des courtiers distributeurs : prélèvement automatique mensuel pour réduire les impayés, taux de commission modulaire, adhésion/radiation en temps réel via un espace courtier et RH, gestion des options facultatives avec appels de cotisations directes à l’affilié, générateur de déclaration unique d'embauche (DUE), et pour les régimes prévoyance : mise en gestion fluide et simplifiée avec déclaration uniquement des masses salariales, sans questionnaire médical à partir de 5 salariés.».

Un accompagnement fort sur le devoir de conseil

« Notre approche standard en trois segments (TPE-PME, TNS, particuliers) permet aux courtiers indépendants de s’adapter aux besoins de chacun » résume Manon Laurent. « Pour cela, ils sont accompagnés depuis 2021 par l’outil « My HSC », un extranet très ergonomique qui va chercher à chaque étape le devoir de conseil, en se référant aux obligations conventionnelles, pour être sûr que les obligations légales sont respectées. Un vrai gain de temps pour les utilisateurs ». En plus de cet accompagnement, HSC garantit aux courtiers l’accès à une gestion de qualité, reconnue pour sa réactivité et son suivi haut de gamme, grâce à une Unité de Gestion dédiée, basée en France. « En outre, Henner Solutions Courtage dispose d’une force commerciale présente sur l’ensemble du territoire ce qui offre aux courtiers une relation de proximité et un accompagnement technique à la fois lors de la remise de l’offre et de sa mise en place mais également lors du renouvellement du contrat ».

