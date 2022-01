Henner Solutions Courtage : une offre inédite pour les Travailleurs Non Salariés

Souvent peu disponibles pour s’occuper de leur couverture santé/prévoyance, les Travailleurs Non Salariés (TNS) ont besoin de solutions simples, efficaces et packagées. C’est le défi que s’est lancé Henner Solutions Courtage qui propose aujourd’hui aux professions libérales et aux artisans commerçants une offre inédite sur le marché. Explications avec Moninouk Norodom, Responsable marketing produits standards France et services chez Henner Solutions Courtage.

- Pourquoi s’intéresser AUX TRAVAILLEURS NON SALARIÉS ?

Les Travailleurs Non Salariés représentent actuellement 3 millions de personnes en France, soit près de 10% de la population active. Relativement bien couverts en santé, ils affichent encore un taux d’équipement assez faible en prévoyance, de l’ordre de 60%. Le potentiel de développement sur cette cible est donc important au-delà de la nécessité pour eux de sécuriser leur avenir et celui de leur famille. Cette population regroupe des réalités très différentes selon les statuts : artisans, commerçants, gérants non-salariés, professions libérales, associés de sociétés… C’est pourquoi Henner Solutions Courtage a conçu une offre à la fois couvrante et modulable, pour s’adapter au profil atypique de chacun.

- Comment l’offre Henner TNS + répond-elle aux besoins des TNS ?

La solution Henner TNS + a été lancée le 1er juillet 2021 et elle rencontre déjà un grand succès auprès de nos courtiers et de leurs clients. Plusieurs raisons expliquent cet engouement : la prise de conscience de la nécessité d’être bien couvert en cas d’arrêt de travail, suite à la crise sanitaire, ainsi que l’actualité réglementaire du 1er juillet 2021. Et bien sûr, la fiscalité avantageuse de la loi Madelin reste un atout important à valoriser. Notre solution Henner TNS + arrive donc dans un parfait timing pour les courtiers qui veulent adresser ce marché. Nous l’avons conçu comme un pack santé + prévoyance, afin que le TNS n’ait qu’une seule démarche de souscription à effectuer et un interlocuteur unique pour ses deux garanties. Il est toutefois possible de souscrire à chacune séparément, même si nous offrons 10 % de réduction sur la cotisation prévoyance dans le cadre du couplage.

- Quels sont les points différenciants de votre offre en santé ?

Plusieurs éléments font vraiment la différence. Tout d’abord, notre large périmètre de couverture en médecines douces. Nous n’avons pas établi de liste de spécialités couvertes, car nous les prenons toutes en charge (là encore nous privilégions la simplicité), dès lors qu’il y a prescription d’un médecin : naturopathie, microkinésithérapie, psychologie, ostéopathie… Ensuite, nous proposons, en plus de nos 5 niveaux de garanties responsables, une option non-responsable pour les TNS souhaitant de meilleurs remboursements. Enfin, nous proposons en inclusion et sans surcoût un pack « services et garanties » innovant composé d’une conciergerie médicale, d’une garantie assistance et d’une garantie obsèques. Le service de téléconsultation médicale ainsi que la conciergerie médicale Concilio sont un vrai plus pour les TNS. Ce service premium et facilitateur leur permet d’obtenir un rendez-vous de façon accélérée auprès d’un spécialiste, ainsi qu’un deuxième avis médical. Et bien sûr, parallèlement, ils bénéficient de notre réseau de soins Carte Blanche.

- Et en prévoyance ?

Notre grande valeur ajoutée est de proposer une couverture prévoyance très complète et adaptée aux besoins du Travailleur Non Salarié grâce à ses 9 options et à ses multiples niveaux, couvrant non seulement l’incapacité et l’invalidité mais aussi les frais généraux (charges du loyer et du quotidien) qui y sont attachés, ce qui n’est pas systématique sur le marché, et hors cadre Madelin. Egalement, nous ne pratiquons aucune exclusion pour les sports à risque, les pathologies dorsales ou les pathologies psychiatriques, ce qui n’est pas négligeable compte tenu de la charge mentale souvent lourde chez les TNS. Enfin, nous proposons une indemnisation forfaitaire sans contrôle des revenus ni déduction des indemnités journalières versées par le régime obligatoire (jusqu’à 1,5 PASS*), quels que soient la profession et le statut. Puis de l’indemnitaire au-delà. À noter : 22 niveaux de capitaux décès, jusqu’à 1M€.

- La qualité de la gestion Henner est également un atout de taille…

Oui, clairement. Henner est reconnu sur le marché pour l’excellence de sa qualité de gestion (certifiée ISO 9001). Les TNS, plus que les autres, n’ont pas de temps à perdre avec les démarches administratives : ils ont besoin de procédures simples et de règlements rapides. Notre équipe de gestion premium est basée en France et répond de façon centralisée à tous les appels des TNS, qu’ils concernent les cotisations ou les remboursements effectués sous 48h ou des urgences prises en charge 24h/24 et 7j/7. Et pour les plus connectés, Henner met à disposition un espace client en ligne ainsi qu’une application mobile Henner+ pour gérer leurs démarches en toute autonomie. Quant à nos courtiers partenaires, ils bénéficient d’un extranet interactif et de l’accompagnement de proximité de leur inspecteur dédié et de notre équipe de technico-commerciaux, comme ça tout le monde est gagnant : les TNS comme nos courtiers partenaires !

* PASS : Plafond Annuel de la Sécurité Sociale = 41 136 € en 2021

