Comment optimiser les processus de réassurance avec des outils, des compétences et une rigueur de planification?

Chez C Consulting, nous nous démarquons grâce à nos solutions uniques, à nos excellences et à la capacité d’écouter les compagnies d’assurance.

Connaissance et expérience

Pour C Consulting la connaissance approfondie des processus et du secteur de la réassurance est un acquis unique. C’est le fruit de l’expérience cumulée dans ce segment de marché, et c’est aussi la garantie pour les compagnies d'assurance de créer de nouveaux scénarios de réassurance, d’en vérifier la possible mise en œuvre sur la base du flux d’information et d’en évaluer le résultat.

C Consulting, leader en Italie en vertu de ses solutions dans le domaine de la réassurance, peut être considérée comme une entreprise-boutique, unique en son genre. En effet, à la différence des autres grandes entreprises de logiciels, elle œuvre, depuis toujours, avec détermination dans le domaine de la réassurance. Depuis sa création, la valeur de C Consulting est déterminée par son savoir-faire. Grâce à l’expérience de ses professionnels, tous experts en réassurance, et à sa renommée internationale, C Consulting a déjà à son actif plus de 60 projets réussis en Italie et à l’étranger.

XLayers aujourd’hui

Depuis la première sortie de XLayers, livrée en 2005 à une importante compagnie d'assurance italienne, la plateforme a connu une évolution constante. Toujours en phase avec les besoins du marché et des nombreux clients, la version actuelle présente des avantages largement supérieurs, aussi bien du point de vue technique que fonctionnel.

La technologie adoptée permet également d’exploiter les fonctionnalités du système depuis l’espace nuage et ses caractéristiques sont adaptées aux dernières exigences (dont QRT, IFRS17, simulation USP, Solvency II et Ruschlikon). Son mode d’utilisation est simple, intuitif et l’intégration aux systèmes de la compagnie d'assurance qui l’utilise est facile, complète et consolidée : elle permet d’achever le projet de lancement dans les délais prévus, toujours très courts.

La structure de XLayers permet d’intervenir facilement pour ajouter de nouvelles fonctionnalités et faciliter une transposition rapide des ajustements législatifs et des normes internationales. Par exemple, le système a déjà prouvé qu’il était opérationnel pour la gestion compète de la norme IFRS17, comme l’a certifié une importante entreprise de comptabilité, et ce fut notamment le cas pendant le projet d’implémentation chez l’un de nos clients. Cela constitue pour C Consulting l’un des facteurs clés, lui permettant ainsi d’offrir les meilleures solutions de gestion dans le domaine de la réassurance.

Les témoignages de nos clients

Aujourd’hui, le marché de la réassurance reconnaît XLayers comme un produit moderne et consolidé. Il est également perçu comme la réponse la plus concrète aux besoins des compagnies d'assurance. Nous en avons pour preuve les nombreux témoignages de nos clients. L’une des principales compagnies d'assurance mondiales dans la branche assistance a d’ailleurs déclaré : « à l’issue du projet, le résultat a été parfaitement en ligne avec les attentes, les phases manuelles ont été supprimées, la clôture périodique de la réassurance s’achève bien plus rapidement qu’auparavant, la conformité est garantie pour la plus grande satisfaction des sociétés de révision. C Consulting s’est avérée un partenaire fiable, compétant, avec lequel il est extrêmement facile et fructueux de travailler ». Une compagnie d'assurance italienne, appartenant à un groupe français majeur, a récemment annoncé : « XLayers nous a permis d’atténuer radicalement le risque opérationnel, en le réduisant presque à zéro. »

Groupe utilisateurs

En plus de XLayers, C Consulting a ouvert un groupe utilisateurs. Celui-ci permet de partager et de mutualiser les besoins des clients afin de mettre en place une gestion de plus en plus vaste et précise des processus de réassurance. Le groupe de travail se compose des utilisateurs des différentes compagnies d'assurance clientes. L’objectif des réunions périodiques est de discuter et d’échanger autour de la réassurance, aussi bien sur les sujets relatifs à la plateforme XLayers que sur les autres domaines. Les dernières réunions comptaient, en moyenne, plus de soixante participants.

Vitesse de gestion des informations, exhaustivité fonctionnelle, avantages économiques, fiabilité dans le temps, voici les principaux atouts de XLayers et C Consulting.

Contenu proposé par C Consulting.