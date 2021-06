Courtiers, assureurs, comparateurs…à chacun sa stratégie et sa solution d’automatisation

Face à des assurés de plus en plus exigeants et digitalisés, Kofax aide les assureurs, les courtiers et les comparateurs à répondre aux demandes spécifiques des clients, en s’adaptant à la stratégie de chacun. Explications avec Grégory Katz, responsable commercial chez Kofax.

- Pourquoi apporter un accompagnement spécifique aux différents acteurs de l’assurance?

Tout simplement parce qu’ils ne reçoivent pas les mêmes demandes de la part de leurs clients. Les problématiques auxquelles doivent faire face un assureur traditionnel, un courtier, un courtier en ligne ou un comparateur sont clairement différentes. Chacun d’entre eux a besoin d’un outil adapté à sa clientèle et capable de suivre la stratégie qu’il a choisi pour se développer sur le marché.

- Que permet dans ce contexte votre plateforme d’automatisation intelligente ?

Elle permet justement aux acteurs de répondre avec précision aux exigences de leurs clients, avec une grande flexibilité, en réceptionnant tout type de demande et en allant chercher les bonnes informations pour y répondre... Par exemple, un courtier va recevoir de nombreuses demandes chiffrées sur les différentes couvertures, les principaux seuils, les points forts de chaque contrat… Le courtier doit être techniquement capable d’aller chercher ces informations chez les assureurs, au bon format, de les exploiter, puis de les retranscrire à ses clients. Le courtier est donc autant consommateur d’exploitation de données que de robotisation. Car il est illusoire de croire que tous les assureurs ont installé des interfaces informatiques avec toutes les données au format souhaité par les courtiers…

- C’est donc un atout pour favoriser les échanges entre courtiers et assureurs ?

Clairement ! Notre solution d’automatisation intelligente permet de pousser l’information de l’assureur vers le courtier, en la mettant au format attendu, avec une mise à jour en temps réel en cas d’évolution. Ainsi, notre outil va combiner l’analyse et la lecture automatique des données avec de la RPA (Robotic Automatisation Process – Automatisation Robotisée des Processus). Le robot installé chez le courtier va pouvoir aller ouvrir le site des assureurs les plus pertinents en fonction du profil du client et faire la demande de devis directement. Il récupère alors soit immédiatement le devis en pdf, soit les informations unes à unes qu’il va ensuite rassembler sous forme de tableau comparatif, assorti des éventuelles conditions. Un vrai gain de temps et d’efficacité pour tous : assureurs, courtiers et …client final !

- Et pour les comparateurs d’assurance, quels sont les avantages ?

Plus que les assureurs et les courtiers, les comparateurs font face à une exigence de temps réel et de précision de la part des prospects. Il faut toujours se mettre à la place de l’utilisateur pour apporter la réponse la plus appropriée. Or ceux qui contactent un comparateur recherchent à la fois une aide à la décision et une réponse immédiate à leur demande, selon leurs critères propres (nombre de conducteurs, usage particulier/professionnel, niveau de franchise…). Ils veulent s’épargner le temps de faire le tour des assureurs de la place, et sont même prêts à découvrir des assureurs qu’ils ne connaissent pas. Là encore, notre plateforme d’automatisation intelligente joue un rôle essentiel, en allant récupérer les données dans les API des différents assureurs, afin de proposer le ou les devis pertinents qui matchent avec ses critères, de façon exhaustive. Il ne s’agit pas seulement de données chiffrées mais également d’informations plus qualitatives sur les conditions d’application du contrat (franchises, plafonds de garanties, exclusion…). Ces données non structurées sont souvent contenues dans des tableaux ou des fichiers pdf, que notre solution est parfaitement capable de lire et de transcrire.

- Les assureurs sont également friands de votre solution ?

Evidemment, puisqu’ils évoluent dans un monde professionnel où 80% des données entrantes ou sortantes sont déstructurées, c’est-à-dire non binaires. Un mail, un sms, une lettre manuscrite sont autant de données qu’il faut d’abord récupérer, lire puis restructurer afin de pouvoir les échanger et les traiter efficacement. Dans l’écosystème assurance, courtiers, assureurs et comparateurs ont tous un intérêt commun à fluidifier les échanges de données, en les rendant plus lisibles et plus structurées, puisqu’ils sont tous au service des mêmes clients et amenés à devenir un jour ou l’autre partenaires. C’est une question d’efficacité opérationnelle du marché dans son ensemble.

Contenu proposé par KOFAX