Henner Solutions Courtage : le partenaire confiance des courtiers

- Qu’est-ce que Henner Solutions Courtage ?

Le Groupe Henner est bien connu pour son expertise historique en protection sociale tournée vers les grands groupes et le sur-mesure. En 2015, le groupe a décidé de créer une équipe dédiée à l’accompagnement des 2000 courtiers partenaires avec lesquels il travaille, baptisée Henner Solutions Courtage (HSC).

- L’assurance de personnes uniquement, un choix assumé ?

Oui, tout à fait ! Nous avons volontairement choisi de ne pas travailler sur d’autres risques car nous sommes convaincus que la protection sociale est une affaire de spécialistes. Notre offre regroupe donc la santé, à la fois en France et à l’international, et aussi la prévoyance, l’épargne salariale, la retraite, la mobilité internationale ainsi que des garanties complémentaires comme la garantie obsèques. En tant que partenaire privilégié des courtiers, nous mettons à leur service notre expertise en protection sociale pour encourager et soutenir leur croissance.

- Quels sont les produits accessibles à vos courtiers partenaires ?

Nous les accompagnons en leur proposant à la fois des solutions standard ou sur-mesure et en leur donnant accès à toute notre gamme de produits et services associés. Ils peuvent ainsi s’adresser à des clients et prospects de toutes tailles, du particulier à l’entreprise de 3000 collaborateurs, en passant par les Travailleurs Non Salariés et les TPE-PME. En tant que courtier grossiste, nous concevons nos propres produits, en tenant compte des attentes du marché et de l’environnement concurrentiel pour avoir le meilleur rapport qualité-prix. Nos contrats répondent aux enjeux des différentes cibles et s’adaptent à tous les cas possibles : une gageure compte tenu de la complexité de la réglementation française. En complément de notre large éventail de solutions, nous assurons la gestion complète des assurés bénéficiaires ce qui permet aux courtiers de se concentrer pleinement sur leurs clients. Nous mettons également à leur disposition un espace courtier dédié pour piloter leur activité commerciale et garantir leur croissance (édition de devis en moins de 4 minutes, suivi des contrats, accès aux différentes solutions…).

- Un courtier grossiste adossé à un grand groupe indépendant, c’est plutôt rare !

C’est notre force et cela fait sens, car HSC a ainsi accès à l’ensemble des porteurs de risques du marché, avec des capacités de placements et des offres pérennes. C’est à la fois très valorisant et très rassurant pour nos courtiers partenaires. D’autre part, ils ont accès à des produits de grande qualité sans avoir à investir dans des solutions coûteuses et difficiles à rentabiliser à leur échelle. En plus de sécuriser leur devoir de conseil, ils bénéficient de tous nos outils digitaux (tarification, souscription, prospection, suivi du portefeuille…).

- Quel rôle jouent vos inspecteurs auprès des courtiers ?

Un rôle essentiel, car l’extranet ne fait pas tout. Ils rencontrent nos nouveaux courtiers pour leur assurer un début de partenariat facilité et performant. Spécialisés en assurance de personnes, ils ont un rôle d’accompagnement tant dans les phases de prospection et de tarification que pour répondre à leurs questions juridiques ou réglementaires. Là encore, la présence des équipes Henner au siège est un vrai plus pour leur apporter un soutien rapide et efficace à tout moment, assorti d’une gestion d’excellence reconnue sur le marché depuis de nombreuses années (certifiée ISO 9001).

- Et quelle valeur ajoutée offrez-vous aux clients finaux ?

Le dumping n’est pas dans notre ADN. Nous concevons des produits complets, au juste prix, assortis de services vraiment utiles. Pour les TNS par exemple, souvent isolés dans leurs parcours de soins, nous avons inclus une conciergerie médicale (Concilio), qui leur garantit en plus de la téléconsultation, un accès à des médecins spécialistes recommandés par leurs pairs, l’opportunité d’avoir un deuxième avis médical… En outre, nous croyons beaucoup à la relation phygitale que nous avons mise en place : les assurés peuvent choisir d’être autonomes via leur espace en ligne et application mobile, ou bien ils ont la possibilité de nous joindre rapidement par email ou téléphone, en cas de besoin. Pour nous, il n’y a pas de différence entre l’assuré d’un grand groupe du CAC 40 et l’assuré d’une TPE via Henner Solutions Courtage. Notre objectif est de construire avec chacun de nos assurés une relation de confiance dans la durée.

Contenu proposé par Henner