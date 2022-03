Impôts 2022 : simuler pour économiser

Pour les particuliers, le calcul des impôts à payer en 2022 est un bon moyen de maîtriser leur budget. Des services sont disponibles en ligne pour estimer au plus près le montant que vous devrez payer. Un simulateur d’impôt est à la fois pratique et très facile à utiliser.

L’intérêt d’un simulateur d’impôt

La question des impôts représente souvent un point sensible dans le budget d’un ménage. Pour éviter les mauvaises surprises au moment d’établir votre déclaration de revenus, il est intéressant d’avoir recours en amont à un simulateur. Connaître le montant de vos impôts par simulation est un service désormais à la portée de tous à l’aide d’un outil en ligne gratuit et accessible en quelques clics. Vous pourrez de cette manière effectuer une simulation d’impôt sur le revenu mise à jour en fonction de la nouvelle tranche d’imposition 2022. Cette opération peut se faire en une minute avec un simulateur d’imposition performant adapté à l’impôt à la source. Aucun risque de vous tromper de cette manière : tout est automatisé pour vous simplifier la vie.

Calculer aisément vos impôts et votre taux d’imposition

L’utilisation d’un estimateur en ligne se fait en fournissant les informations les plus précises possible quant à votre situation. Vous devrez indiquer pour cela les renseignements relatifs à votre situation familiale (célibataire, marié, porcé, pacsé), ainsi que votre salaire et vos autres revenus susceptibles d’être imposés au barème de l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques (ou IRPP). Vous devrez mentionner par ailleurs vos crédits et vos éventuelles réductions d’impôts pour l’année 2022. Si vous souhaitez plutôt avoir une simulation d’impôt rapide, seul le salaire net annuel 2022 est à renseigner avant de laisser faire le simulateur.

Vous pourrez également connaître votre taux d'imposition, calculé en fonction du montant de votre quotient familial. Il s’obtient en pisant le revenu net imposable par le nombre de parts fiscales du foyer.

Ce qu’il faut savoir pour bien déclarer vos impôts

Plusieurs informations utiles autour de votre déclaration d’impôts pourront vous être données. Une exonération est possible en vertu de la loi Finance. Un couple sans enfant ne paiera pas d’impôt si leurs revenus cumulés sont inférieurs à 28 615 euros. En cas de dépassement, votre revenu fiscal de référence sera calculé à partir des ressources déclarées l’année précédente. La déclaration des revenus se fait chaque année entre avril et mai. Avec un simulateur en ligne, vous pourrez enfin découvrir vos potentielles réductions d’impôts à venir.

Un simulateur en ligne est un moyen efficace pour connaître le montant de vos impôts en 2022, mais également pour déterminer votre réduction d’impôts pour l’année 2023. Gratuite et simple à mettre en œuvre, l’estimation de vos impôts est plus que jamais un service à recommander pour les particuliers.

Contenu proposé par inter invest.