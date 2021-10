Placement immobilier : investir dans la SCPI de rendement

Ces dernières années, les Sociétés Civiles de Placement Immobilier (SCPI) sont devenues des solutions de plus en plus prisées par les investisseurs. Aussi appelé « Pierre-Papier », ce type d’investissement en immobilier locatif présente de nombreux atouts.

Le principe de la SCPI

Une SCPI se base sur un mécanisme de fonctionnement relativement simple. Un investissement réalisé de cette manière consiste à placer un capital dans un ensemble immobilier et non à acquérir un bien précis à gérer pour en dégager des revenus locatifs. De cette façon, il est possible de profiter d’un taux de rendement plus élevé et de percevoir des revenus complémentaires sans avoir à faire face aux contraintes et obligations qui incombent aux propriétaires. Pour cela, une société de gestion va prendre en charge la SCPI via une collecte de fonds auprès de multiples investisseurs. Un parc immobilier est ensuite constitué, correspondant à la stratégie définie dans les statuts de la société. Pour investir en SCPI de rendement, les acquisitions sont surtout tournées vers des bureaux avec un bail commercial. La gestion est complète, les investisseurs n’ayant aucune tâche à assumer.

Une solution offrant un rendement élevé

Les SCPI sont régies par des sociétés de gestion sous l’égide de l’AMF (Autorité des Marchés Financiers). Un agrément est donné à ces sociétés qui fournissent des rapports annuels pour une transparence totale. En fonction de ses parts dans l’ensemble immobilier constitué, chaque investisseur perçoit un prorata des loyers versés. Le risque locatif est donc quasi nul, puisque dilué à travers de nombreux locataires. La SCPI permet également de profiter de la revalorisation du parc immobilier au cours des années pour accroître la valeur de sa part. Une SCPI de rendement est surtout un moyen très efficace pour générer chaque année des revenus additionnels selon un taux avantageux. Lorsqu’il s’appuie sur un ensemble immobilier performant, ce placement s’avère ainsi plus rentable qu’un livret d’épargne, un compte-titres ou un fonds euros sur un contrat d’assurance-vie.

Pourquoi vous tourner vers une SCPI de rendement ?

Une SCPI de rendement se cantonne uniquement à l’immobilier professionnel, à savoir les bureaux, les commerces et les entrepôts. Les investissements locatifs peuvent se faire avec une structure à capital fixe ou à capital variable. Ce type d’immobilier est intéressant pour les investisseurs pour plusieurs raisons. Il permet de signer un bail commercial qui protège mieux le propriétaire, de sélectionner les locataires avec plus d’efficacité et demeure moins touché par les fluctuations du marché immobilier. Il en résulte un excellent rapport locatif pour les investisseurs ayant privilégié cette formule.

Au cours de ces dix dernières années, les SCPI de rendement ont fait une percée spectaculaire dans le secteur des placements sûrs. Pour se lancer dans l’investissement locatif, il s’agit d’une solution présentant peu de risques et assurant de hauts rendements.

