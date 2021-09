QBE via +Simple : la plateforme qui facilite l’assurance des intermédiaires en assurance

L’assureur expert des professions réglementées QBE s’est associé à la Fintech +Simple pour créer une plateforme digitale à destination des professions réglementées et, notamment, des intermédiaires en assurance et opérations de banque. Une approche innovante qui facilite le quotidien des assurés et qui ouvre la voie à de nouveaux services. Explications.

Depuis plus de quinze ans, QBE accompagne les professions réglementées soumises à obligation d’assurance pour la couverture des risques liés à leurs activités. Une continuité dans le soutien à ses clients partenaires, et notamment les intermédiaires en assurance et finance, qui n’a pas connu de pause durant la crise sanitaire. Ni de remise en cause, QBE ayant maintenu son principe de ne pas appliquer d’augmentation annuelle systématique de ses tarifs. « Nous avons été et continuerons d’être présents pour nos clients », souligne Françoise Mari, Directrice Lignes Financières chez QBE. « Les capacités disponibles sur le marché se sont réduites en 2020. A l’inverse, nous avons décidé de renforcer notre offre sur notre portefeuille des intermédiaires en assurance. Notre modèle, notre solidité et notre capacité d’innovation nous permettent de nous projeter sereinement dans l’avenir. »

Une plateforme online pour faciliter le quotidien des clients

Afin de soutenir cette ambition, et continuer d’améliorer l’expérience de ses clients, QBE s’est associé à +Simple, acteur 100% en ligne, pour lancer la première plateforme digitale de souscription et de gestion des garanties QBE, à destination des intermédiaires en assurance et finance, experts comptables et professionnels de l’immobilier. L’offre, modulable selon les besoins de chaque professionnel, couvre la responsabilité civile professionnelle et exploitation, les garanties financières, l’assurance cyber et la responsabilité des dirigeants. « Nous avons décidé de proposer ce parcours en ligne à la typologie de clients la plus à même de bénéficier de la souplesse du digital. C’est-à-dire, en ce qui concerne les intermédiaires en assurance, les cabinets de courtage de taille plus modeste qui représentent 65 % de notre portefeuille. Pour les structures plus importantes, qui nécessitent une analyse de risque extrêmement pointue, nous conservons une approche de souscription plus classique. » Pragmatique, QBE s’adapte aux besoins et attentes réels des clients pour plus d’efficacité.

De la simplicité de la souscription à la gestion sereine des contrats

Pour un professionnel, la souscription s’effectue en moins de dix minutes. Après les renseignements d’identification (identité de l’entreprise et des dirigeants, structure de la société…), le preneur d’assurance répond à une série de questions qui, grâce à l’algorithme du robot courtier, va permet de définir l’offre la plus adaptée aux besoins du courtier : types d’activités (intermédiaires en assurance dont les courtiers et agents généraux, intermédiaires en opérations de banque…), répartition de la clientèle, produits vendus… En fonction de la demande initiale (responsabilité civile seule, risque cyber…), l’offre personnalisée est automatiquement générée avec le tarif. Des formules avec options complémentaires sont proposées pour comparaison. « Le système est très souple. Le preneur d’assurance peut modifier à tout moment ses renseignements ou ajouter une activité, même après la finalisation de la souscription. » Après validation du devis, l’ensemble des documents contractuels et réglementaires s’affichent à l’écran pour signature électronique. La déclaration auprès de l’Orias* se fait automatiquement. Le client dispose alors d’un espace personnel sécurisé, coffre-fort électronique, lui permettant de télécharger son attestation, ses factures, de gérer et modifier ses contrats. En cas de sinistre, la déclaration auprès de QBE se fait également depuis cet espace sécurisé. « La plateforme automatise les tâches chronophages, fastidieuses et permet ainsi de dégager du temps pour les missions essentielles de nos clients. De même, la plateforme ne supprime en rien le contact humain avec QBE. Chaque client peut nous contacter par téléphone pour des questions ou des conseils. »

Info juridique, e-learning en cybersécurité… : toujours plus de services associés

Jeune plateforme, QBE via +Simple est appelée à évoluer pour devenir un véritable « hub » de services. « Fidèle à notre baseline "QBE, plus qu’un assureur, votre partenaire en gestion de risques", nous associons systématiquement un service à chacun de nos contrats d’assurance. Ce sera très prochainement le cas sur la plateforme. » Des articles d’actualité juridique et réglementaire seront bientôt accessibles depuis l’espace personnel. Contre le risque cyber, de plus en plus présent pour toutes les entreprises détentrices des données personnelles, des fiches d’informations pratiques sont en préparation. QBE étudie la possibilité de donner accès à des formations en ligne autour des bonnes pratiques de cybersécurité. Accompagnement personnalisé, proximité et services n’ont jamais été autant au cœur des préoccupations de QBE.

* Organisme pour le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance.

