Stratégie RSE : « La directive CSRD est un vrai changement de paradigme. »

La directive CSRD va bientôt entrer en vigueur. Quelles conséquences aura-t-elle pour les acteurs de la sphère assurantielle ?

Ithier de Reilhac : adoptée fin 2022, la directive sur l’information à produire en matière de responsabilité durable des entreprises (CSRD) vise à renforcer, clarifier et harmoniser les exigences de reporting extra-financier qui se sont étoffées au fil des années. Si les sociétés d’assurance sont relativement matures sur le volet « investissements », elles doivent faire un travail significatif pour compléter les reportings en tant qu’entreprise, en tant qu’employeur et en tant que gestionnaire de risques.

Anny Serero : les entreprises doivent engager une transformation de tous leurs métiers sur tous les aspects ESG, dont leur inscription dans la trajectoire des Accords de Paris « zéro carbone 2050 ». C’est une transformation profonde, qui doit embarquer non seulement leurs équipes, mais aussi l’ensemble de leurs écosystèmes, c’est-à-dire tous les contributeurs à la chaine de création de valeur. Par exemple, toutes les émissions de carbone doivent être prises en compte : les émissions directes (scope 1) liées à leurs équipements et leurs installations, les émissions liées à la production des énergies utilisées (scope 2), mais aussi les émissions produites par les tiers impliqués dans la création de valeur dont la distribution, la gestion des sinistres, la gestion d’actifs, etc. (scope 3). Cette analyse est désormais à répéter sur les impacts sociaux et sociétaux comme sur les aspects de gouvernance, notamment au sens de la gestion des risques techniques et non-techniques.

Concrètement, comment appréhender un tel périmètre ?

Ithier de Reilhac : les assureurs évalueront les risques et opportunités d’intégrer tel ou tel partenaire dans le périmètre de reporting en justifiant leur position. Les fédérations pourront travailler sur des propositions de place.

Anny Serero : si les assureurs ont déjà une certaine expérience dans la mise en place des flux d’échanges de données avec leurs partenaires pour répondre à des exigences réglementaires, le volume des données à venir sera particulièrement significatif et pourra impliquer des parties prenantes moins aguerries à l’exercice. Le premier challenge sera d’établir leur matrice de double matérialité. Celle-ci est le pivot de la directive CSRD, conditionnant la nature et le volume du reporting. Pour ce faire, les entreprises doivent prendre en compte leurs impacts sur les 3 piliers ESG et appréhender les impacts de leur écosystème sur chaque étape de leur chaine de valeur. Concrètement, lors de la déclaration d’un sinistre auto, l’assureur a son propre impact ESG en mettant en action son informatique, ses collaborateurs dans ses bureaux, etc. mais va générer des impacts complémentaires dans son écosystème : dépanneuse, carrosserie, véhicule de remplacement, entre autres.

L’ensemble de ces impacts financiers et non financiers va constituer la matrice de double matérialité.

Cela peut les amener à repenser et renforcer leurs principes d’actions et fonctionnement sur les 3 piliers, exemple : réparer versus remplacer, renforcer l’accompagnement des collaborateurs fragiles, s’assurer de la mise en place d’un environnement éthique pour tous, etc.

Comment se préparer à un tel changement ?

Ithier de Reilhac : la première difficulté consiste à détourer le périmètre des scopes 1, 2 et 3 sur chacun des rôles de l’assureur (gestionnaire de risque, investisseur, employeur et entreprise) et leurs parties prenantes respectives. Cette étape est la plus délicate, mais aussi la plus cruciale, car la matrice de double matérialité doit refléter le fonctionnement de l’assureur et son positionnement dans sa stratégie de transformation durable.

Anny Serero : lors du reporting final, la matrice de double matérialité aura la forme d’un graphique dont chacune des données sera le produit du traitement d’un important volume d’informations. Pour faire remonter ces données, il faut embarquer tous les acteurs de la chaine de valeur qui ont besoin de comprendre à quels objectifs ils contribuent. La phase d’acculturation autour d’un tel projet est donc déterminante dans la réussite de l’exercice.

Ithier de Reilhac : la question des outils permettant d’identifier, de capter et de traiter la data est tout aussi importante, dans un écosystème foisonnant où les solutions se multiplient. Chez TNP Consultants, nous avons lancé le benchmark de plus de 70 outils pour éclairer nos clients sur la solidité et maturité des solutions. Il faut s’outiller à long terme pour avoir de la constance dans son reporting et sa façon de communiquer dans des délais contraints.

Il y a urgence ?

Anny Serero : la directive CSRD ne devrait être applicable qu’en 2024. Il reste encore un certain nombre d’inconnues et l’on peut compter sur les fédérations professionnelles pour faire entendre la voix des assureurs, d’autant que les normes sectorielles ne sont pas publiées.

Pour autant, il ne faut pas perdre de temps, car les premiers reportings seront publiés en 2025, audité dès 2026 avec un risque de sanction à partir de 2027. Eu égard à l’ampleur des travaux de mise en œuvre et à l’ampleur du changement, le délai est court.

En synthèse ?

Ithier de Reilhac : en synthèse, ce reporting apporte 2 opportunités malgré sa contrainte opérationnelle de mise en œuvre : mettre enfin en lumière la bonne performance des assureurs sur les 3 piliers ESG et leur permettre de poursuivre et renforcer leur transformation durable.

Contenu proposé par TNP CONSULTANTS