Courtage : comment réussir la cession de son cabinet

Confrontés à une réglementation toujours plus complexe et une concurrence exacerbée, nombreux sont les courtiers qui envisagent de vendre leur cabinet. Mais céder son affaire relève parfois de la course d’obstacles. Les modalités de transmission évoluent, le profil des acquéreurs aussi… et avec la crise du Covid-19, certains portefeuilles, autrefois attrayants, peinent désormais à séduire un repreneur. Pour mettre toutes les chances de son côté, le cédant devra préparer méticuleusement la transmission.