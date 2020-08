Courtiers grossistes : à fond sur la santé !

La crise du Covid-19 et le développement de la souscription à distance ont donné une prime aux courtiers challengers sur la santé, en individuelle comme en collective. Résultat : à coup de nouveaux produits et de nouveaux services, chacun tente de défendre ou de gagner des parts de marché. La bataille devrait encore s’intensifier avec l’arrivée de la résiliation infra-annuelle en décembre. Dans le cadre de cette réforme, les courtiers grossistes veulent éviter un nouvelle guerre des prix et misent sur la fidélisation.